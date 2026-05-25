Трамп у пастці Ірану. Чому Тегеран тягне час

Чому Трамп опинився в іранській пастці

Те, що війна з Іраном була провалом зрозуміло вже навіть Трампу. Але як вийти з неї досі йому не зрозуміло. Він не може дозволити собі програти – укласти сумнівну угоду, і, водночас, він не розуміє як досягнути перемоги.

І тут він потрапив у пастку. Силовий сценарій не дає бажаного результату, і переговори не дають. Але пастка в тому, що єдине чого немає у Трампа це часу.

Чим довше триває блокада Ормузької протоки, тим ближче світова економічна криза, яка вдарить по всім, і США, зокрема. Іран майстерно затягує переговори, розуміючи, що час грає на його користь. Чим довше Іран тримається, тим більші ризики для американців і Заходу.

З іншого боку, Трамп який відмовляється продовжити силовий сценарій теж грає на руку Ірану тим, що продовжує йому час незрозумілими переговорами.

На жаль, у цій пастці Іран стає сильнішим. Через місяць глобальна істерика набере колосальних обертів і іранці зможуть вибити собі значно кращі умови чим сьогодні. Вони це знають і тягнуть час.