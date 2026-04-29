Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія висунула Україні низку ультиматумів для завершення війни

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Захарова заявила, що Київ «не може диктувати умови»
фото: російське МЗС

Росія вкотре озвучила перелік умов, які Україна неодноразово називала неприйнятними

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва готова до дипломатичного завершення війни проти України, але лише за умови виконання низки вимог, пише «Главком».

За її словами, Москва не погодиться на компроміси, які, як вона стверджує, суперечать інтересам Росії. Вона також стверджує, що Україна та її західні партнери нібито не мають позицій, щоб висувати умови Росії.

«Київ разом зі своїми західними спонсорами перебуває далеко не в тому становищі, щоб диктувати нам будь-які умови», – сказала вона.

У МЗС РФ повідомили, що Кремль продовжує політичний діалог зі США, хоча й без значних очікувань.

«Нинішня адміністрація у Вашингтоні хоча б готова слухати і визнавати наявність у Росії життєво важливих інтересів», – зазначила Захарова.

Водночас Москва озвучила умови, які називає необхідними для «стійкого врегулювання». Серед них:

  • нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус України;
  • визнання російського контролю над окупованими територіями, включно з Кримом, Донбасом та так званою «Новоросією»;
  • гарантії прав російськомовного населення та церкви;
  • юридично зобов’язуючі міжнародні угоди.

«Стійке врегулювання можливе лише на основі усунення першопричин кризи», – заявила вона.

Захарова також наголосила, що, на думку Москви, необхідно «врахувати геополітичні реалії» та відновити баланс безпеки в Європі.

Як повідомлялось, російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, і зокрема за рахунок розширення мобілізаційних процесів у Росії. 

Теги: росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua