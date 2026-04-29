Захарова заявила, що Київ «не може диктувати умови»

Росія вкотре озвучила перелік умов, які Україна неодноразово називала неприйнятними

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва готова до дипломатичного завершення війни проти України, але лише за умови виконання низки вимог, пише «Главком».

За її словами, Москва не погодиться на компроміси, які, як вона стверджує, суперечать інтересам Росії. Вона також стверджує, що Україна та її західні партнери нібито не мають позицій, щоб висувати умови Росії.

«Київ разом зі своїми західними спонсорами перебуває далеко не в тому становищі, щоб диктувати нам будь-які умови», – сказала вона.

У МЗС РФ повідомили, що Кремль продовжує політичний діалог зі США, хоча й без значних очікувань.

«Нинішня адміністрація у Вашингтоні хоча б готова слухати і визнавати наявність у Росії життєво важливих інтересів», – зазначила Захарова.

Водночас Москва озвучила умови, які називає необхідними для «стійкого врегулювання». Серед них:

нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус України;

визнання російського контролю над окупованими територіями, включно з Кримом, Донбасом та так званою «Новоросією»;

гарантії прав російськомовного населення та церкви;

юридично зобов’язуючі міжнародні угоди.

«Стійке врегулювання можливе лише на основі усунення першопричин кризи», – заявила вона.

Захарова також наголосила, що, на думку Москви, необхідно «врахувати геополітичні реалії» та відновити баланс безпеки в Європі.

Як повідомлялось, російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, і зокрема за рахунок розширення мобілізаційних процесів у Росії.