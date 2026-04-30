«Кінець світу – це тільки початок». Нова американська ідеологія

Нова ідеологія США: самодостатність замість глобального лідерства

Я постійно пишу, що Трамп – це лише симптом, а насправді ми маємо справу з чимось більшим. Зараз я все більше схиляюсь до думки, що Трамп є певним «криголамом» для нової ідеології США, а за ним вже прийде нова система і нові політики. Книга Зейхана – це систематизований доказ цього. Якісь уривки про ізоляціоністські настрої нам іноді зустрічаються. Але щоб от-так системно доказово пояснити, чому американці хочуть відсторонитись від світу – я зустрічаю в перше.

Отже, Зейхан каже, що сучасна епоха не була американською, а була епохою американської жертви. Справжня епоха розквіту і піднесення США розпочнеться в 20-ті-30-ті ХХІ століття. Після Другої Світової США взяли на себе тягар глобальної безпеки, і, фактично, принесли себе в жертву. Наслідком глобалізації був колосальний ріст кругом, крім США. Останні 50 років середньорічний ріст ВВП США коливався 2-3 %, тоді як тільки Китай ріс 7-8% в рік. Щоб підтримувати такі масштаби глобального росту США мусили стимулювати внутрішнє споживання, що і спричинило колосальний внутрішній борг, який сьогодні складає 34 трлн дол. Проблема в тому, що цей борг фактично подвоївся за 10 років, а за ще 10 складе вже біля 50 трлн дол. Відсотки на обслуговування такого боргу будуть складати вже 30% бюджету.

Однак, борг не є ключовою причиною чому США хочуть піти з глобального порядку. На думку Зейхана, головна причина в тому, що США найсамодостатніша країна в світі, і на тлі загальної тенденції вони неймовірно виграють в майбутньому. Перший параметр – демографія. Тут все гаразд, у 2045 році в них буде мінімум 2 працюючих на одного пенсіонера. У них не бракує робочої сили, і вони мають одні з найвищих доходів в світі. Тому вони продовжать залишатись найбільшим споживчим ринком. Друге – енергетика. США займають перше місце в світі по видобутку нафти і газу. Також в них дуже великі перспективи використання зеленої енергетики. Це означає, що вони можуть бути країною з найнижчою ціною на енергію, що відповідно робить їх неймовірно привабливими для виробництва. Третє, в них колосальні запаси природних ресурсів, а якщо додати Канаду, і, сюрприз, Гренландію – то їм нічого особливо і не треба буде возити, а отже і нести ризики за безпеку морських перевезень.

Нарешті четверте, і оце прям взагалі дуже несподівано – США виграють від зміни клімату. Радикальна позиція по цьому трампістів завжди мене дивувала, вони то взагалі заперечували зміну клімату, то вимагали припинити будь-які дії в цьому напрямі. Виявляється, і Зейхан це дуже науково показує, зміна клімату діє по різному на різні регіони. Так, якщо за кілька десятків років є ризик, що Австралія згорить в пожежах, то США навпаки почнуть активно вирощувати сою і інші культури, які там не можуть масштабно рости сьогодні.

Як ви можете зрозуміти тепер – ця ідеологія, про самодостатність США та те, що їх ошукали в глобалізації живе і набирає обертів серед американців. Трамп всього лише перший, хто вирішив на ній виїхати публічно. На цьому тлі, у мене викликає щиру посмішку віра великої кількості людей, особливо європейців в те, що головне пережити Трампа. Ні. Поїзд глобалізації вже пішов. І смішні європейці, які не підтримали Трампа в його затії з Іраном, просто стали доказовою базою для цієї ідеології. Тепер спокійно можна казати: бачите, коли нам стало треба – вони не підтримали. НАТО – допобачення.

Я читав цю книгу як маніфест американського нового націоналізму, аж коли в останньому розділі отримав повний шок – її написав демократ. Так, Зейхан демократ, який був змушений описати реальність, яка явно суперечить його ідеології. Від цього книга викликає ще більше довіри.