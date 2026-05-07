Тактика «подвійних ударів»: кількість атак РФ на рятувальників в Україні досягла піку у 2025 році

glavcom.ua
З початку повномасштабного вторгнення загинули 111 рятувальників
фото: ДСНС

Російські атаки на українських рятувальників досягли пікового рівня у 2025 році, ставши системним інструментом тиску на систему цивільного захисту країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт організації Truth Hounds.

За даними дослідників, кількість випадків, коли рятувальники потрапляли під вогонь, зростала протягом всієї повномасштабної війни, але саме у 2025 році було зафіксовано найвищий рівень агресії. Найбільшого удару зазнали прифронтові громади Донецької, Харківської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Основними тенденціями року стали:

  • Масове застосування дронів. У 2025 році зафіксовано 118 атак безпілотниками, що у 15 разів більше, ніж у 2023-му. Оператори бачать рятувальників у реальному часі, що підтверджує навмисність ударів.
  • Тактика «подвійних ударів». Росіяни б'ють по об'єкту вдруге, коли на місце прибувають фахівці ДСНС для допомоги постраждалим. Верифіковано щонайменше 92 такі інциденти.

Загалом аналітики виявили понад 400 випадків нападів, що призвели до загибелі щонайменше 42 та поранення 258 рятувальників. При цьому офіційна статистика ДСНС є значно трагічнішою: за той самий період зафіксовано 111 загиблих та 550 поранених співробітників. Також агресор знищив або пошкодив сотні одиниць спецтехніки та пожежних частин.

Через постійну загрозу рятувальники змушені змінювати протоколи роботи: використовувати броньовану техніку, детектори дронів та роботизовані комплекси для гасіння пожеж.

Нагадаємо, цілеспрямовані напади на персонал, який займається цивільним захистом, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Такі дії можуть кваліфікуватися як воєнні злочини відповідно до Римського статуту, оскільки рятувальники не є учасниками бойових дій і мають чіткі розпізнавальні знаки.

Нещодавно під час ліквідації наслідків нічної атаки на енергетичну інфраструктуру Полтавської області російські війська завдали повторного удару, внаслідок якого загинули двоє рятувальників, ще понад 20 отримали поранення. 

При цьому у ніч на 5 травня російські окупанти здійснили воєнний злочин, атакувавши об’єкт газовидобування на Полтавщині. Повторний удар забрав життя чотирьох людей, серед яких – двоє рятувальників. 

