Головна Світ Політика
search button user button menu button

Папа Римський після критики Трампа зробив різку заяву про фінансування війн

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Папа Римський розкритикував світові витрати на зброю після нападок Трампа
фото: Reuters

Після нападок американського президента Папа Римський розкритикував світові витрати на зброю 

Папа Римський Лев XIV виступив із різкою заявою на адресу світових лідерів, які вкладають колосальні ресурси в озброєння та війни. Понтифік наголосив, що світ опинився на межі розорення через дії «жменьки тиранів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

У своєму зверненні понтифік висловив обурення масштабами фінансування збройних конфліктів. За словами Лева XIV, замість розв'язання глобальних проблем, лідери держав обирають шлях ескалації.
 
«Володарі війни вдають, що не знають, що для руйнування потрібна лише мить, проте часто цілого життя недостатньо для відбудови», – заявив Папа Римський.

Ця гостра риторика Ватикану з’явилася невдовзі після публічної критики на адресу понтифіка з боку президента США Дональда Трампа. Папа не лише засудив економіку війни, а й окремо зупинився на маніпуляціях вірою. Лев XIV піддав жорсткій критиці політиків, які використовують релігійну лексику та посилання на Бога для виправдання агресії та воєнних дій.

«Господарі війни вдають, що не знають: щоб зруйнувати, достатньо миті, а от щоб відбудувати - часто не вистачає цілого життя. Вони заплющують очі на те, що мільярди доларів витрачаються на вбивства та руйнування, а ресурсів, необхідних для лікування, освіти та відновлення, ніде не знайти», – заявив Папа Римський.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV заявив, що не боїться адміністрації президента США Дональда Трампа і не змінить своєї позиції щодо війни та миру. Понтифік наголосив, що не розглядає свою роль як політичну та не має наміру вступати у конфлікт із американським лідером. За його словами, світ продовжує страждати від численних воєн, тому необхідно шукати альтернативні шляхи врегулювання конфліктів.

Перед цим президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою Папи Римського Лева XIV через його позицію щодо війни в Ірані. Лідер США також підкреслив, що не підтримує позицію понтифіка щодо Ірану та інших міжнародних питань.

Теги: Папа Римский Дональд Трамп війна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua