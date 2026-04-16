Папа Римський після критики Трампа зробив різку заяву про фінансування війн

Після нападок американського президента Папа Римський розкритикував світові витрати на зброю

Папа Римський Лев XIV виступив із різкою заявою на адресу світових лідерів, які вкладають колосальні ресурси в озброєння та війни. Понтифік наголосив, що світ опинився на межі розорення через дії «жменьки тиранів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

У своєму зверненні понтифік висловив обурення масштабами фінансування збройних конфліктів. За словами Лева XIV, замість розв'язання глобальних проблем, лідери держав обирають шлях ескалації.



Ця гостра риторика Ватикану з’явилася невдовзі після публічної критики на адресу понтифіка з боку президента США Дональда Трампа. Папа не лише засудив економіку війни, а й окремо зупинився на маніпуляціях вірою. Лев XIV піддав жорсткій критиці політиків, які використовують релігійну лексику та посилання на Бога для виправдання агресії та воєнних дій.

«Господарі війни вдають, що не знають: щоб зруйнувати, достатньо миті, а от щоб відбудувати - часто не вистачає цілого життя. Вони заплющують очі на те, що мільярди доларів витрачаються на вбивства та руйнування, а ресурсів, необхідних для лікування, освіти та відновлення, ніде не знайти», – заявив Папа Римський.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV заявив, що не боїться адміністрації президента США Дональда Трампа і не змінить своєї позиції щодо війни та миру. Понтифік наголосив, що не розглядає свою роль як політичну та не має наміру вступати у конфлікт із американським лідером. За його словами, світ продовжує страждати від численних воєн, тому необхідно шукати альтернативні шляхи врегулювання конфліктів.

Перед цим президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою Папи Римського Лева XIV через його позицію щодо війни в Ірані. Лідер США також підкреслив, що не підтримує позицію понтифіка щодо Ірану та інших міжнародних питань.