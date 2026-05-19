Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Проблеми у Трампа. І це не Іран

фото: Getty Images
Падіння рейтингу Трампа показало силу нового ізоляціонізму

Рейтинг Трампа падає. Багато хто думає, що це доводить його неадекватність і дає шанс на повернення «старих добрих демократів».

На мою думку – ні. Падіння рейтинга Трампа доводить мою тезу про те, що він є симптомом, і ми маємо справу з новою ідеологією. За рік перебування його при владі, не зважаючи на всю дичину, його рейтинг тримався досить високо. І от, як тільки він нападає на Іран – рейтинг котиться до низу. Більше того, всі публічні розмови про перемогу і тому подібне – не піднімають рейтинг. Чому?

Трамп зрадив свого виборця. Його підтримували саме з міркувань ізоляції. Тези про те, що світ наживається на США – особливо заходили у виборчій кампанії. Тому поки Трамп лупив неадекватні тарифи, і конфліктував зі всіма – рейтинг тримався. Але як тільки він вліз у війну, яка повністю суперечить цій ідеології – рейтинг обвалився.

Більше того, навіть якщо б він дійсно переміг – це теж навряд чи підняло б рейтинг. Бо сам факт влізання у війну на іншому континенті є зрадою для виборця Трампа. Тому, щоб не було з Трампом, проігнорувати цю нову ідеологію американські політики не зможуть. Тому ізоляціонізм тільки буде набирати обертів. Я б навіть очікував, що хтось збудує кар'єру на критиці Трампа саме за порушення своїх обіцянок.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
