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Віктор Андрусів Радник Міністра внутрішніх справ України

Найбільша загроза нашій перемозі

glavcom.ua
Військовим повернули 30 тисяч гривень
фото: Армія Inform

Маємо зробити перегляд всіх бюджетів з фокусом на війну

Військовим повернули 30 тисяч гривень. На думку згадується вульгарний анекдот про двох ковбоїв і «безкоштовно лайна поїсти». Я від самого початку писав, що рішення відміняти цю доплату було неправильним. Але що важливіше, що до цих всіх скандалів з барабанами в укриттях і стадіонах по 200 млн грн, я написав, що кошти на доплати і треба взяти переглянувши бюджети всіх рівнів.

Але ж ні. Коротко як виглядає управління в нашій країні:

  1. Відмінили 30 тисяч грн доплати військовослужбовцям через брак коштів
  2. З'їла лайна на необгрунтованих тратах на стадіони, серіали, барабани
  3. Вернули доплату 30 тисяч грн

Кожен, звісно, зробить собі висновок про кадрову політику і рівень професійності окремих урядовців. Але, і це просто жесть, рішення не в тому, щоб вернути доплату.

Рішення – це військова економіка!!! Це перегляд всіх бюджетів з фокусом на війну!!! Це переведення оборонних підприємств на 24/7. Це визначення спеціальних статтей бюджету, спрямованих на отримання переваги на фронті, як наприклад закупівля ударних дронів – і спрямування туди додаткових ресурсів.

Цей хаос, непрофесійність і метання – найбільша загроза нашій перемозі. Підміна системних рішень точковими і безглуздими призводить до того, що ми починаємо програвати на стратегічному рівні.

Джерело
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Теги: економіка армія

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Віктор Андрусів

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Найбільша загроза нашій перемозі
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