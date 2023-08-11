Найбільша загроза нашій перемозі
Маємо зробити перегляд всіх бюджетів з фокусом на війну
Військовим повернули 30 тисяч гривень. На думку згадується вульгарний анекдот про двох ковбоїв і «безкоштовно лайна поїсти». Я від самого початку писав, що рішення відміняти цю доплату було неправильним. Але що важливіше, що до цих всіх скандалів з барабанами в укриттях і стадіонах по 200 млн грн, я написав, що кошти на доплати і треба взяти переглянувши бюджети всіх рівнів.
Але ж ні. Коротко як виглядає управління в нашій країні:
- Відмінили 30 тисяч грн доплати військовослужбовцям через брак коштів
- З'їла лайна на необгрунтованих тратах на стадіони, серіали, барабани
- Вернули доплату 30 тисяч грн
Кожен, звісно, зробить собі висновок про кадрову політику і рівень професійності окремих урядовців. Але, і це просто жесть, рішення не в тому, щоб вернути доплату.
Рішення – це військова економіка!!! Це перегляд всіх бюджетів з фокусом на війну!!! Це переведення оборонних підприємств на 24/7. Це визначення спеціальних статтей бюджету, спрямованих на отримання переваги на фронті, як наприклад закупівля ударних дронів – і спрямування туди додаткових ресурсів.
Цей хаос, непрофесійність і метання – найбільша загроза нашій перемозі. Підміна системних рішень точковими і безглуздими призводить до того, що ми починаємо програвати на стратегічному рівні.
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