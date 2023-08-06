Банкова відреагувала на заяву Росії про переговори з Україною

Подоляк підкреслив, що тільки значні тактичні поразки Росії на фронті можуть мати явний вплив на нинішню російську політичну еліту

Кремль зовсім неправильно оцінює свої перспективи щодо переговорів з Україною. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

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За його словами, будь-які «політико-дипломатичні» формати з участю Росії не можуть бути використані. Замість цього, військова контроперація, спрямована на відновлення цілісності території України, примус Росії дотримуватись норм міжнародного права та забезпечення масштабних виплат за військові злочини, буде продовжена.

Подоляк підкреслив, що тільки значні тактичні поразки Росії на фронті можуть мати явний вплив на нинішню російську політичну еліту.

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Раніше повідомлялося, що речник кремлівського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія «хоче контролювати» Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Речник диктатора заявив, що «Росія не планує окупувати інші території України», окрім тих, які кремлівський режим записав до «конституції РФ».

Також російська влада, виправдовуючи вторгнення в Україну та окупацію її територій, оголосила, що диктатор Володимир Путін у такий спосіб прагнув «запобігти» війні і захистити мешканців Донбасу.

Нагадаємо, 21 лютого 2022 року Путін підписав указ про визнання «Л/ДНР».

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Він заявив, що нібито Донбас в межі України «увіпхнув» Володимир Ленін і РФ готова «показати, що означає для України справжня декомунізація». Коментуючи сучасні відносини, Путін заявив, що РФ з 1991 року «співпрацювала з Україною відкрито, чесно та з повагою». Після своєї майже годинної промови Путін все ж підписав указ про визнання незалежності та суверенітету «ЛНР» та «ДНР» та угоду про «співробітництво і допомогу». Також стало відомо, що після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія.