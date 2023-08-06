Головна Світ Політика
search button user button menu button

Банкова відреагувала на заяву Росії про переговори з Україною

Діана Гасюк
glavcom.ua
Банкова відреагувала на заяву Росії про переговори з Україною
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк
фото з відкритих джерел

Подоляк підкреслив, що тільки значні тактичні поразки Росії на фронті можуть мати явний вплив на нинішню російську політичну еліту

Кремль зовсім неправильно оцінює свої перспективи щодо переговорів з Україною. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

За його словами, будь-які «політико-дипломатичні» формати з участю Росії не можуть бути використані. Замість цього, військова контроперація, спрямована на відновлення цілісності території України, примус Росії дотримуватись норм міжнародного права та забезпечення масштабних виплат за військові злочини, буде продовжена.

Подоляк підкреслив, що тільки значні тактичні поразки Росії на фронті можуть мати явний вплив на нинішню російську політичну еліту.

Раніше повідомлялося, що речник кремлівського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія «хоче контролювати» Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області

Речник диктатора заявив, що «Росія не планує окупувати інші території України», окрім тих, які кремлівський режим записав до «конституції РФ».

Також російська влада, виправдовуючи вторгнення в Україну та окупацію її територій, оголосила, що диктатор Володимир Путін у такий спосіб прагнув «запобігти» війні і захистити мешканців Донбасу

Нагадаємо, 21 лютого 2022 року Путін підписав указ про визнання «Л/ДНР».

Він заявив, що нібито Донбас в межі України «увіпхнув» Володимир Ленін і РФ готова «показати, що означає для України справжня декомунізація». Коментуючи сучасні відносини, Путін заявив, що РФ з 1991 року «співпрацювала з Україною відкрито, чесно та з повагою». Після своєї майже годинної промови Путін все ж підписав указ про визнання незалежності та суверенітету «ЛНР» та «ДНР» та угоду про «співробітництво і допомогу». Також стало відомо, що після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія.

Теги: росія переговори диктатор Михайло Подоляк радник влада військові путін армія декомунізація Донбас Дмитро Пєсков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більшість росіян не бачать проблем через війну проти України
Хто відповідальний за війну – всі «русские» чи всі «росіяни»?
28 липня, 17:50
В охоронця Зеленського на острові Зміїний помітили екзотичний пістолет Laugo Arms Alien
Охоронець Зеленського носить культовий пістолет «Чужий» за $5 тис.
12 липня, 12:50
Генсека ООН запропонував Путіну допуск до системи SWIFT Россільгоспбанку
Путін проігнорував пропозицію ООН підключити російський банк до SWIFT
17 липня, 20:05
Росіяни та білоруси повернуться до міжнародних змагань з більярдного спорту в нейтральному статусі
Світова конфедерація більярдного спорту допустила росіян та білорусів до змагань
21 липня, 16:35
Російські офіцери скаржаться на дії Шойгу й Герасимова
В армії РФ зростає невдоволення вищим військовим керівництвом – британська розвідка
15 липня, 10:09
Британія ввела санкції проти Михайла Фрідмана (у центрі), але дозволила йому зберегти персонал
Витрачають мільйони: російські олігархи знайшли лазівку до заморожених рахунків
27 липня, 22:42
Прихильники правлячої хунти Нігеру тримають російський прапор на початку протесту
Хунта в Нігері звернулася за допомогою до найманці ПВК «Вагнера» – ЗМІ
Сьогодні, 01:02
Міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18 вдруге показали на військовому параді у Пхеньяні
Чому КНДР похвалилась світу дронами та ракетами: ЗМІ знайшли причину
28 липня, 10:03
ISW: Питання про удари по Криму є явно невралгічною точкою в провоєнному російському інформаційному просторі
Кремль забороняє висвітлювати удари по Криму. ISW пояснив причину
3 серпня, 08:29

Політика

У Джидді Єрмак провів зустрічі з очільниками понад 30 делегацій: подробиці
У Джидді Єрмак провів зустрічі з очільниками понад 30 делегацій: подробиці
Банкова відреагувала на заяву Росії про переговори з Україною
Банкова відреагувала на заяву Росії про переговори з Україною
Bloomberg назвав країну, в якій може пройти наступний раунд мирних переговорів щодо України
Bloomberg назвав країну, в якій може пройти наступний раунд мирних переговорів щодо України
Кремль розкрив, які області України прагне контролювати
Кремль розкрив, які області України прагне контролювати
Влада відзвітувала про результати мирного саміту в Саудівській Аравії
Влада відзвітувала про результати мирного саміту в Саудівській Аравії
Україну незабаром відвідає делегація Південної Кореї: відома мета візиту
Україну незабаром відвідає делегація Південної Кореї: відома мета візиту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Буданов назвав напрямок, на якому ЗСУ просуваються найшвидше
32K
Контрнаступ: ISW назвав напрямок, де ЗСУ провели контрнаступальну операцію
23K
Показники гірші, ніж в СРСР, КНДР та Куби. Чому наші дипломати не повертаються в Україну
14K
Московська церква не приховує російську ідентичність там, де людське око не дуже бачить
12K
Влада відзвітувала про результати мирного саміту в Саудівській Аравії
6987
Зеленський «політав» на винищувачі F-16

Новини

Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Сьогодні, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 01:45
6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
The Economist про український контрнаступ: Приготуйтеся до довгої дороги
Вчора, 11:36
Малюк підтвердив: атака на кораблі РФ – спецоперації України
Вчора, 09:48
ЗМІ: Підрив російського танкера був спецоперацією СБУ та ВМС
Вчора, 08:54

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту