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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Курс рубля продовжує свій шлях до пекла

glavcom.ua
«Рубль поступово падає і є однією з трьох найслабших валют у світі у 2023 році»
фото з відкритих джерел

Чи затягне курс рубля в пекло російську економіку?

Курс рубля продовжує свій шлях до пекла. Але поки що він туда йде один. Без російської економіки. Яка відстає і не поспішає.

Рубль поступово падає і є однією з трьох найслабших валют у світі у 2023 році, поряд із турецькою лірою і аргентинським песо. У кожного з цих валют своя історія успіху. Ще рік тому курс рубля був 60 рублів за долар, а сьогодні підійшов впритул до позначки в 100 рублів за долар. Який, як ми знаймо від російських пропагандистів, вже нікому не потрібен і скоро зникне.

Що тисне на рубль? Ті самі санкції. Які, як так само відомо від тих самих російських пропагандистів, не працюють. У Росії зник торгівельний профіцит. Майже повністю. І продовжується значний відток капіталу. Саме останній, схоже, і є основним драйвером падіння російської валюти. Було дуже показово, як падіння рубля активізувалося на тлі маршу Прігожина. Відображає переляк московитів від розуміння перспектив.

До чого може призвести таке падіння рубля?

А тут вже цікаво. Бо насправді поки що саме по собі це не несе значних ризиків для російської економіки. По-перше перед війною, починаючи з початку 2000-х російська економіка пройшла значний шлях дедоларізації. По-друге, у Росії немає значних платежів по зовнішньому боргу, що зазвичай тисне на фоні девальвації. Росія і так в дефолті і так нічого не платить.

Що може статися, так це прискорення інфляції. Бо імпорт дорожчає. Проте поки що значного інфляційного тиску в Росії не спостерігається. Принаймні, згідно тієї статистики, яку бачать аналітики. І прискорення якщо і буде, то це довгострокова історія. Тим більше, що війну рубль почав на рівні 80 рублів за долар, то ж за півтора року девльвація поки що не є такою значною.

То що, просто приємно? Маємо просто приємний факт, що рубль падає і падає? Особливо на тлі стабільної гривні.

І тут починається саме цікаве. Бо економіка Росії тримається досить непогано завдяки дуже грамотному керівництву фінансовим блоком. Путін оточив себе старими маразматиками, які вірять у теорії змови. Скрізь, корім фінансового блоку. Тут наче бандит з 90-х, а Путін і є бандитом з 90-х, разом із дуболомами завжди використовував старого єврея бухгалтера. Якого не поважали. Якого якщо що не шкодували. Але дуже цінили. Бо він володів магією. Не доступною для звичайного бандита, такого як Путін, приблизно так само, як для ремонтників доріг у Києві невідома і недоступна чорна магія німецьких дорожників, які вміють укладати асфальт і каналізаційні люки врівень. І поки Путін тримає у руля Набіуліну і Ко, ресурси Росії вичерпуються дуже поступово. І колапсу на фінансовому ринку, а значить і в економіці, не стається.

Яскравий приклад, Туреччина і турецька ліра. Де все добре було окрім фінансового блоку. І на тлі відсутності проблем, не грамотне керівництво Ердоганом фінансової сфери, ручний Центральний Банк, призвів до інфляції у 80 відсотків і підвід економіку Туреччини до дуже небезпечної межи. Межи колапсу і кризи. І тільки те, що Туреччина стояла біля цієї прірви, змусило Ердогана нарешті відмовитись від Ердоганономіки і повернути нормальних людей до керівництва Центрального Банку. Уявіть, якщо при добрих загальних умовах бездарне керівництво Центральним банком може призвести до кризи, то що воно може зробити з економікою, яка перебуває під тиском санкцій і політичним керівництвом божевільних старців.

То ж, для України дуже важливо, щоб Путін змінив керівництво Центрального Банка на адептів руського миру, таких самих божевільних прихильників теорії змов. На умовного Глазьєва. І от падіння рубля, яке ми зараз спостерігаємо, може призвести до такого подарунку для нас. Провідні російські пропагандисти почали атаку на керівництво Центрального Банку. Звинувачуючи Набіуліну і Ко у девальвації рубля. Соловйов вже розводить теорії змов на тему, що таким чином Набіуліна хоче не дати Путіну виграти президентські вибори. Позбавити його популярності. Хоча, парадокс у тому, що саме завдяки ії роботі ця популярність у Путіна досі є. Як і досі є у російської армії можливість чинити супротив. Живучі у власній бульбашці, російські пропагандисти і російські чиновники, можуть знайти саме керівництво Центральним Банком винним у поточній ситуації з курсом. Знайти саме там цапа відбувайла. Тим більше, що багато корупціонерів із російських еліт може бідкатися Путіну, що Центральний Банк відмовляється друкувати достатньо грошей для потреб росії-матушки. Що може додатково стимулювати пропагандистів атакувати керівництво Центрального Банку. І може одного дня Набіуліну звільнять і до влади прийде носій суверенної російської думки.

І це буде прекрасно. Поки що є атаки пропаганди. Але хто зна. Адже на російському телебаченні ніщо не відбувається просто так. Та й віковічна напарниця Набіуліною у керівництву Центрального Банку Росії, Юдаєва, нещодавно звільнилася. Тому, теоретично, Путін сам може прискорити свій кінець.

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Джерело
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Теги: росія економіка війна

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