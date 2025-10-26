Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп назвав припинення війн своїм хобі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Трамп назвав припинення війн своїм хобі
Трамп: Я не повинен називати це хобі, бо це набагато серйозніше за хобі
фото: скріншот з відео

Трамп заявив, що він «хороший» у припиненні війн

Президент США Дональд Трамп, перебуваючи з візитом в Індо-Тихоокеанському регіоні, зробив несподівану заяву щодо своєї ролі у врегулюванні міжнародних конфліктів, назвавши припинення війн своїм улюбленим заняттям. Виступаючи перед журналістами, Трамп високо оцінив свої здібності миротворця і натякнув на неефективність Організації Об'єднаних Націй у цьому питанні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Дональда Трампа.

Зокрема, Президент Трамп згадав один із конфліктів, у врегулюванні якого він брав участь, і заявив: «Я не забуду той день, бо це була одна з перших воєн, в яких я брав участь. І я люблю це робити. Я люблю це. Це як... Я не повинен називати це хобі, бо це набагато серйозніше за хобі, але це те, у чому я хороший, і те, що я люблю робити».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Трамп також розкритикував діяльність міжнародних структур, що мали б займатися миротворчістю: «Організація Об'єднаних Націй мала б цим займатися, але вони цього не роблять».

Нагадаємо, США підготували новий пакет санкцій, спрямований проти ключових секторів російської економіки, проте перед його запровадженням прагнуть, аби Європа зробила власні рішучі кроки. Про це Reuters повідомили американський посадовець і ще одне джерело на умовах анонімності, інформує «Главком».

За інформацією джерел, Вашингтон підтримує ідею використання заморожених російських активів для закупівлі американського озброєння, а також розглядає можливість залучення російських коштів, заблокованих у США, для допомоги Україні. Хоча поки невідомо, чи буде це реалізовано найближчим часом, у Білому домі вже мають підготовлений інструментарій для подальшого тиску на Москву після того, як Дональд Трамп уперше відновив санкції проти РФ після повернення на посаду.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рубіо: Ніхто навіть не розглядає такого варіанту (відмову від підтримки Тайваню – «Главком»)
Рубіо: США не відмовляться від підтримки Тайваню заради угоди з Китаєм
Сьогодні, 03:58
Путін має свої страшилки
Переговори про мир. На що справді потрібно звертати увагу
17 жовтня, 09:17
Президент США Дональд Трамп
Як Трамп будує мир: угода, молитва, надія
15 жовтня, 13:41
Трампу треба показати силу Путіну
CNN пояснив, чому Трамп не може вплинути на Путіна щодо завершення війни
15 жовтня, 02:42
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 23 хвилини
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 23 хвилини
14 жовтня, 11:52
Трамп пройшов медичне обстеження
Трамп отримав щеплення, попри те, що довірив охорону здоров’я США антивакцинатору
11 жовтня, 04:32
Президент заявив, що обговорював з Трампом передачу не тільки Tomahawk
Президент заявив, що обговорював з Трампом передачу не тільки Tomahawk
10 жовтня, 20:57
У серпні команда артиста зверталася до адміністрації Трампа з проханням про помилування
Репер P. Diddy просив Трампа про помилування
7 жовтня, 09:28
Кім розповів, як українці звикли до війни
«Живемо кайфуючи». Кім розповів, як в українців змінилося сприйняття війни
6 жовтня, 16:36

Політика

Трамп назвав припинення війн своїм хобі
Трамп назвав припинення війн своїм хобі
Аеропорт Вільнюса закривали другий день поспіль: названо причину
Аеропорт Вільнюса закривали другий день поспіль: названо причину
Путін вихваляється ядерною ракетою «якої у світі немає ні в кого»
Путін вихваляється ядерною ракетою «якої у світі немає ні в кого»
США готують нові санкції проти Росії та закликають Європу посилити тиск – Reuters
США готують нові санкції проти Росії та закликають Європу посилити тиск – Reuters
Трамп хоче покарати посадовців Байдена, причетних до розслідування штурму Капітолію
Трамп хоче покарати посадовців Байдена, причетних до розслідування штурму Капітолію
Рубіо: США не відмовляться від підтримки Тайваню заради угоди з Китаєм
Рубіо: США не відмовляться від підтримки Тайваню заради угоди з Китаєм

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua