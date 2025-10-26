Трамп назвав припинення війн своїм хобі

Трамп заявив, що він «хороший» у припиненні війн

Президент США Дональд Трамп, перебуваючи з візитом в Індо-Тихоокеанському регіоні, зробив несподівану заяву щодо своєї ролі у врегулюванні міжнародних конфліктів, назвавши припинення війн своїм улюбленим заняттям. Виступаючи перед журналістами, Трамп високо оцінив свої здібності миротворця і натякнув на неефективність Організації Об'єднаних Націй у цьому питанні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Дональда Трампа.

Зокрема, Президент Трамп згадав один із конфліктів, у врегулюванні якого він брав участь, і заявив: «Я не забуду той день, бо це була одна з перших воєн, в яких я брав участь. І я люблю це робити. Я люблю це. Це як... Я не повинен називати це хобі, бо це набагато серйозніше за хобі, але це те, у чому я хороший, і те, що я люблю робити».

❗️Мені це дуже подобається. Не повинен казати, що це хобі, бо це набагато серйозніше за хобі – але це те, у чому я добре розбираюся і що я люблю робити, – Трамп про припинення війн pic.twitter.com/u9G2rs1xvG — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 26, 2025 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Трамп також розкритикував діяльність міжнародних структур, що мали б займатися миротворчістю: «Організація Об'єднаних Націй мала б цим займатися, але вони цього не роблять».

Нагадаємо, США підготували новий пакет санкцій, спрямований проти ключових секторів російської економіки, проте перед його запровадженням прагнуть, аби Європа зробила власні рішучі кроки. Про це Reuters повідомили американський посадовець і ще одне джерело на умовах анонімності, інформує «Главком».

За інформацією джерел, Вашингтон підтримує ідею використання заморожених російських активів для закупівлі американського озброєння, а також розглядає можливість залучення російських коштів, заблокованих у США, для допомоги Україні. Хоча поки невідомо, чи буде це реалізовано найближчим часом, у Білому домі вже мають підготовлений інструментарій для подальшого тиску на Москву після того, як Дональд Трамп уперше відновив санкції проти РФ після повернення на посаду.