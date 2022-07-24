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    Думки вголос

    Прихована ціль ракетного удару по Одесі

    • Віктор Андрусів

      радник Міністра внутрішніх справ України

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    Ракетний удар міг мати на меті серйозно підняти ціни на перевезення українського зерна - Прихована ціль ракетного удару по Одесі
    Ракетний удар міг мати на меті серйозно підняти ціни на перевезення українського зерна

    Росія виграє від високих цін на зерно. І вивіз українського зерна може серйозно ці ціни збивати

    Ми тут з друзями проаналізували дещо і дійшли висновку, що удар по одеському порту відразу після підписання угоди по зерну міг мати дещо іншу ціль, чим просто всім наплювати в лице.

    Росія виграє від високих цін на зерно. І вивіз українського зерна може серйозно ці ціни збивати. Тому важливо, що українське зерно все-таки дорого обходилось. Ракетний удар міг мати на меті серйозно підняти ціни на перевезення українського зерна. Зрозуміло, що після цього ризик вивезення нашого зерна сильно виріс, і власники суден будуть змушені підняти ціни, якщо взагалі захочуть ризикувати. Ціни піднімуть і морські страхові компанії, через останній обстріл, оскільки угода по зерну не дає жодних гарантій, що судно з зерном не буде потоплене.

    Підвищення ризиків взагалі може негативно позначитись на обсягах вивезення зерна і в цілому зірвати цей процес. Але тоді вина буде на українській стороні, оскільки росіяни «ніби-то» всі умови виконують.

    Ще один цікавий факт, який спочатку не викликав серйозного інтересу: Раша тудей відкриває офіс в Найробі. Це означає, що Росія планує відкрити серйозний інформаційний фронт в Африці, і «зрив угоди по зерну» українцями може бути одним із пріоритетів висвітлення.

    Джерело: блог Віктора Андрусіва

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    Теги: Туреччина росія окупанти війна обстріл Одещина зерно Україна окупація #stoprussia
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    Прихована ціль ракетного удару по Одесі