Джонсон планує третю поїздку в Україну – ЗМІ

Експрем'єр-міністр Британії відчуває відповідальність за Україну

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон планує третю поїздку в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським перед тим, як покине Даунінг-стріт. Про це повідомило британське видання Telegraph.

Джерело на Даунінг-стріт повідомило, що прем’єр-міністр відчуває, що «не може просто так піти». Джонсон відвідав Україну вже двічі після 24 лютого, а його другий візит відбувся лише місяць тому.

«Він відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим покровителем (президента Зеленського). Він не може просто піти і не переконатись, що світ підтримує його. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свою посаду», – сказав співрозмовник видання.

Останній раз Джонсон навідувався у Київ 17 червня.

Як повідомлялося, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку.

Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

Нагадаємо, 22 липня президент Зеленський зідзвонився з Джонсоном. Також Борис Джонсон відвідав українських військових, які тренуються у Великій Британії.

За результатами п’ятого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, що відбувся у середу, участь у виборах братимуть двоє кандидатів – колишній міністр фінансів Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

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