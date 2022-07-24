  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Джонсон планує третю поїздку в Україну – ЗМІ
рус
    Політика

    Джонсон планує третю поїздку в Україну – ЗМІ

    Джонсон планує третю поїздку в Україну – ЗМІ
    фото з відкритих джерел

    Експрем'єр-міністр Британії відчуває відповідальність за Україну

    Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон планує третю поїздку в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським перед тим, як покине Даунінг-стріт. Про це повідомило британське видання Telegraph.

    Джерело на Даунінг-стріт повідомило, що прем’єр-міністр відчуває, що «не може просто так піти». Джонсон відвідав Україну вже двічі після 24 лютого, а його другий візит відбувся лише місяць тому.

    «Він відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим покровителем (президента Зеленського). Він не може просто піти і не переконатись, що світ підтримує його. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свою посаду», – сказав співрозмовник видання.

    Останній раз Джонсон навідувався у Київ 17 червня.

    Як повідомлялося, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку.

    Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

    Нагадаємо, 22 липня президент Зеленський зідзвонився з Джонсоном. Також Борис Джонсон відвідав українських військових, які тренуються у Великій Британії.

    За результатами п’ятого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, що відбувся у середу, участь у виборах братимуть двоє кандидатів – колишній міністр фінансів Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Джонсон планує третю поїздку в Україну – ЗМІ