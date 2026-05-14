США відмовилися від планів розгортання військовослужбовців та техніки в Польщі

Аліна Самойленко
Бредлі з 1-ї кавалерійської дивізії проводить маневри в Бемово Піске у Польщі 23 листопада 2022 року
фото: Штаб-сержант Метью А. Фостер
Президент США Дональд Трамп раніше заявлялв, що не виключає можливості перекидання американських військ із Німеччини до Польщі

Армія Сполучених Штатів відмовилася від планів розгортання понад 4 тис. військовослужбовців та відповідної бронетехніки на території Польщі, про що повідомляє Defense News із посиланням на власні джерела, передає «Главком».

Прикметно, що під час слухань у Конгресі, присвячених армійському бюджету, міністр армії Ден Дрісколл та генерал Крістофер Ланеве жодним словом не згадали про скасування місії, проте того ж ранку інформація почала масово поширюватися серед самих солдатів.

Йдеться про планову ротацію 2-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії, відомої як «Блек Джек», яка мала змінити частину американського контингенту на дев'ятимісячний термін. Хоча частина військ уже прибула до Польщі, а техніка перебуває в дорозі, повне розгортання підрозділу було несподівано зупинено.

Представники армії підтвердили факт скасування рішення, проте Пентагон утримується від офіційних коментарів, посилаючись на неможливість обговорювати це питання на даний момент. Наразі в Польщі залишаються дислокованими близько 10 тис. американських військових, а скасування прибуття підкріплення аналітики пов'язують із гострим дефіцитом бюджету сухопутних військ США.

Раніше повідомлялося, що на тлі рішення Пентагону скоротити військову присутність у Німеччині, Варшава та Вільнюс висловили повну готовність розгорнути американські підрозділи на своїй території. Президент Польщі Кароль Навроцький наголосив, що збереження військ США в Європі є критичним для безпеки всього регіону. 

Нагадаємо, секретар Пентагону оголосив про план виведення близько 5 тис.військовослужбовців із Німеччини протягом наступних 6-12 місяців. Президент Трамп пізніше натякнув, що ця цифра може бути ще більшою, критикуючи Берлін за недостатні витрати на оборону.

