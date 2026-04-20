The Guardian: Трамп вносить хаос і плутанину в переговори з Іраном

Відносини між США та Іраном перебувають у стані глибокої недовіри

Рішення Дональда Трампа направити американську делегацію до Ісламабаду для продовження діалогу з Іраном лише через добу після повторного перекриття Тегераном Ормузької протоки демонструє Ісламській Республіці, що цей водний шлях залишається її найпотужнішим важелем впливу. Водночас хаотичний стиль дипломатії президента США лише переконує іранське керівництво у необхідності діяти максимально виважено та стратегічно, протиставляючи свою витримку непередбачуваності Білого дому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Наразі відносини між країнами перебувають у стані глибокої недовіри. Незрозуміло, чи є нинішні зусилля Трампа щирим пошуком миру, чи дипломатичною завісою перед можливим військовим ударом після завершення терміну припинення вогню цієї середи. Підготовку до другого раунду зустрічей в Ісламабаді важко назвати вдалою, оскільки поспішність Вашингтона та нехтування чутливими для Ірану питаннями призвели до того, що Тегеран заявив про відмову брати участь у переговорах. Офіційна агенція IRNA пояснила це нереалістичними вимогами США, постійною зміною їхніх позицій та триваючою морською блокадою, яку Іран вважає прямим порушенням домовленостей.

Процес деескалації мав базуватися на взаємних кроках: США домоглися двотижневого припинення вогню в Лівані, на що Іран мав відповісти частковим відкриттям протоки. Проте ситуацію зіпсували публічні заяви Трампа, у яких він стверджував, що Тегеран повністю капітулював і погодився передати свої запаси урану під контроль США. Це викликало миттєву негативну реакцію в Ірані –урядовці звинуватили Трампа у дезінформації та знову повністю закрили Ормузьку протоку, щойно стало зрозуміло, що американська блокада іранських портів не знята.

Попри те, що Трамп міг відповісти на це жорсткою ескалацією, він знову обрав шлях складних переговорів. Атмосферу невизначеності посилюють і суперечливі дані щодо складу американської делегації, зокрема можливої участі віцепрезидента Джей Ді Венса. Головне питання – право Ірану на збагачення урану – залишається невирішеним. Цілком імовірно, що сторони спробують не розв'язувати цей вузол негайно, а створять тимчасову рамкову угоду, яку згодом обговорять на вищому рівні, можливо, за посередництва Китаю. Наразі Тегеран обрав тактику мовчання у відповідь на медійний шум, натякаючи, що спокійніший підхід з боку Білого дому міг би значно швидше привести сторони до реального миру.

Раніше стало відомо, що переговори між Тегераном та Вашингтоном щодо врегулювання конфлікту все ще далекі від завершення. Про це в інтерв'ю державному телебаченню заявив спікер парламенту Ірану та головний переговірник Мохаммад Багер Галібаф. За його словами, попри певний прогрес у деяких питаннях, остаточної угоди найближчим часом чекати не варто.

Нагадаємо, високопоставлений іранський посадовець назвав заяви Дональда Трампа щодо готовності Ірану йти на поступки Вашингтону такими, що не відповідають дійсності.

Джерело, обізнане з ходом переговорів за посередництва Пакистану, спростувало інформацію про згоду Тегерана передати запаси урану Сполученим Штатам або безстроково припинити його збагачення. В Ірані наголосили, що не приймуть виняткових обмежень, які суперечать міжнародному праву, а питання збагачення залишається ключовою суперечкою.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів, включаючи спільну роботу з вивезення збагаченого урану з країни та його доставки до США.

Однак іранські чиновники заявили, що вони не планують позбуватися своїх запасів збагаченого урану.