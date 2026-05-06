Трамп провів студентам урок свого фірмового танцю біля Білого дому (відео)

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Трамп танцює зі студентами на святі фізичної підготовки та спорту
фото: Іnstagram/whitehouse

Діти повторили танець Трампа під пісню гурту Village Peoplе

Президент США Дональд Трамп провів урок танців для студентів. Відео, де Трамп виконує свій фірмовий танець разом із дітьми, завірусився у мережі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Білого дому в соцмережі Х.

На відео видно, як Трамп стоїть в колі підлітків на галявині біля Білого дому, а згодом починає танцювати свій «переможний» танець. Разом із президентом почали танцювати й студенти та повторювати за ним рухи.

Урок танцю Трампа відбувся з музичним супроводом, а саме піснею Y.M.C.A. гурту Village People. На кадрах видно, як діти підспівували та повторювали за Трампом. У цей момент голова Білого дому посміхався, танцював, а згодом повернувся до своїх обов’язків на заході з нагоди національного місяця фізичної підготовки та спорту.

Зустріч президента США та студентів-спортсменів відбулася в рамках підписання меморандуму про відновлення нагороди «Президентський тест на фізичну підготовку». Завдяки цьому відновиться норматив у школах, який був скасований в період президентства Барака Обами.

фото: Іnstagram/whitehouse

«Ми раді бачити тут, у Білому домі, так багато молодих спортсменів. Це справді прекрасний день, щоб відзначити спортивні традиції Америки, чемпіонів і фізичну підготовку», – сказав Трамп.

Наголосивши на важливості та користі спорту, політик пожартував про власні тренування: «Я тренуюся дуже багато, максимум хвилину на день, якщо пощастить».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пожартував у присутності короля Великої Британії Чарльза III. Політик звернувся до своєї дружини Меланії Трамп та заговорив про подружнє життя на офіційній зустрічі з монархом та його дружиною Каміллою в Білому домі.

Також повідомлялося, Білий дім опублікував у соцмережі X фотографію президента США Дональда Трампа разом із королем Великої Британії Чарльзом III, підписавши її словами «два королі». Публікація викликала резонанс, адже США є республікою і не мають монархічної форми правління, а президент виконує функції як глави держави, так і уряду.

