Трамп провів студентам урок свого фірмового танцю біля Білого дому (відео)

Трамп танцює зі студентами на святі фізичної підготовки та спорту

Діти повторили танець Трампа під пісню гурту Village Peoplе

Президент США Дональд Трамп провів урок танців для студентів. Відео, де Трамп виконує свій фірмовий танець разом із дітьми, завірусився у мережі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Білого дому в соцмережі Х.

На відео видно, як Трамп стоїть в колі підлітків на галявині біля Білого дому, а згодом починає танцювати свій «переможний» танець. Разом із президентом почали танцювати й студенти та повторювати за ним рухи.

Урок танцю Трампа відбувся з музичним супроводом, а саме піснею Y.M.C.A. гурту Village People. На кадрах видно, як діти підспівували та повторювали за Трампом. У цей момент голова Білого дому посміхався, танцював, а згодом повернувся до своїх обов’язків на заході з нагоди національного місяця фізичної підготовки та спорту.

Зустріч президента США та студентів-спортсменів відбулася в рамках підписання меморандуму про відновлення нагороди «Президентський тест на фізичну підготовку». Завдяки цьому відновиться норматив у школах, який був скасований в період президентства Барака Обами.

Дональд Трамп грає у гольф зі школярами фото: Іnstagram/whitehouse

«Ми раді бачити тут, у Білому домі, так багато молодих спортсменів. Це справді прекрасний день, щоб відзначити спортивні традиції Америки, чемпіонів і фізичну підготовку», – сказав Трамп.

Наголосивши на важливості та користі спорту, політик пожартував про власні тренування: «Я тренуюся дуже багато, максимум хвилину на день, якщо пощастить».

