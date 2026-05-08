Трамп після розмови з фон дер Ляєн відклав торговельну війну з ЄС

Іванна Гончар
Трамп після розмови з фон дер Ляєн відклав торговельну війну з ЄС
Трамп провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
фото: Reuters

Трамп пригрозив Європі новими тарифами, але дав час до липня

Президент США Дональд Трамп заявив, що відкладає підвищення мит на європейські товари та автомобілі до 4 липня після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це пише АР, цитуючи заяву американського президента, передає «Главком».

Трамп наголосив, що таке рішення ухвалили після «чудової розмови» з фон дер Ляєн.

Глава Білого дому підкреслив, що Європейський Союз досі не завершив виконання умов торговельної угоди, укладеної торік у Тернберрі.

«Було дано обіцянку, що ЄС виконає свою частину угоди та знизить свої тарифи до нуля», – написав президент США.

Водночас він попередив, що у разі затримки із затвердженням угоди Вашингтон може різко підвищити тарифи на європейські товари.

«Я погодився дати їм термін до 250-річчя нашої країни, інакше їхні тарифи негайно підскочать до набагато вищого рівня», – заявив Трамп.

Своєю чергою Урсула фон дер Ляєн підтвердила факт переговорів та назвала розмову з американським президентом «дуже хорошою».

«Обидві сторони повністю віддані реалізації торговельної угоди. Ми досягли хорошого прогресу щодо зниження тарифів до початку липня», – написала вона у соцмережі X.

Нагадаємо, 1 травня Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на легкові та вантажні автомобілі, які ввозяться до Сполучених Штатів з Європейського Союзу. 

