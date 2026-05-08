Трамп після розмови з фон дер Ляєн відклав торговельну війну з ЄС
Трамп пригрозив Європі новими тарифами, але дав час до липня
Президент США Дональд Трамп заявив, що відкладає підвищення мит на європейські товари та автомобілі до 4 липня після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це пише АР, цитуючи заяву американського президента, передає «Главком».
Трамп наголосив, що таке рішення ухвалили після «чудової розмови» з фон дер Ляєн.
Глава Білого дому підкреслив, що Європейський Союз досі не завершив виконання умов торговельної угоди, укладеної торік у Тернберрі.
«Було дано обіцянку, що ЄС виконає свою частину угоди та знизить свої тарифи до нуля», – написав президент США.
Водночас він попередив, що у разі затримки із затвердженням угоди Вашингтон може різко підвищити тарифи на європейські товари.
«Я погодився дати їм термін до 250-річчя нашої країни, інакше їхні тарифи негайно підскочать до набагато вищого рівня», – заявив Трамп.
Своєю чергою Урсула фон дер Ляєн підтвердила факт переговорів та назвала розмову з американським президентом «дуже хорошою».
«Обидві сторони повністю віддані реалізації торговельної угоди. Ми досягли хорошого прогресу щодо зниження тарифів до початку липня», – написала вона у соцмережі X.
Нагадаємо, 1 травня Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на легкові та вантажні автомобілі, які ввозяться до Сполучених Штатів з Європейського Союзу.
