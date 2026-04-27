«Кінець світу – це тільки початок»: як демографія і логістика руйнують глобальний порядок

Обгрунтування кінця відомого світу

Дійшли руки написати. Я не знаю, що я ще прочитаю до кінця року, але кника «Кінець світу – це тільки початок» Пітера Зейхана – точно буде номер 1. Просто вражаюча по своєму наповненню, фактажу і доведенню простого факту – відомий нам раніше світ залишився в минулом.

Минулого тижня Люфтганза заявила про скасування 20000 рейсів. Через місяць більшість авіаперевезень в світі посипеться, через блокування Ормузької протоки. Фактично, це все наслідок того, що описав в своїй книзі Зейхан ще в 22-му році.

Ключова теза книги – світовий порядок руйнується, і його наслідком стане не просто криза, а децивілізація, коли більшість відомої нам інфраструктури не буде працювати. Скасування авіарейсів – перший приклад цього.

В дуже великій кількості книг автори висловлюють свої думки і прогнози, з ними можна погоджуватись або ні. Але в цій книзі реальність є просто безапеляційною. Автор бере два фактори, які визначають майбутнє світу: демографія і морські шляхи. Світ вступає в етап, коли старих буде значно більше чим молодих, і на думку Зейхана для багатьох країн цей потяг вже пішов. Європа, Китай, Росія, Японія – це регіони, де в наступні 20 років брак молодих людей призведе до краху економік, і, на думку автора, до децивілізації. Лідером в цьому питанні є Китай, в 2020 рр починається вихід на пенсію останнього великого покоління, і це мабуть буде найбільший в історії вихід пенсіонерів. За прогнозом автора населення Китаю скоротиться вдвічі за наступні 30 років.

Чому демографія така важлива? Справа не тільки в робочих місцях і виробництві. Динаміка розвитку роботів і ШІ така, що попри погану демографію, через 10 років ще буде надлишок робочої сили. Справа в тому, що молодь – основа споживання. Старші люди не міняють телефон щороку, машину, квартиру тощо. Фактично, зменшення кількості молодих людей – зменшує споживання, а відповідно – виробництво. Тому демографія світу, де розвинуті країни старіють, а молоді країни мають бідну молодь – веде до краху тої системи в якій ми жили останні 30 років.

Друге – це морські шляхи. Автор вважає, що сучасний світ є аномалією. Це пов'язано з тим, що американці після Другої Світової війни створили систему, в якій вони не спробували захопити світ, а вибудували складну коаліцію, в якій взяли на себе питання безпеки. І саме безпеки в питанні морських перевезень, які складають 80% від всіх вантажів. Наслідком цього і стала глобалізація, або відомий нам світ. Але за своєю природою – цей світ неймовірно вразливий. Взаємозалежність настільки велика, що будь- яка криза спровокує ланцюгову реакцію по всьому світу. Тепер ми всі це знаємо через Ормузьку протоку, але таких вузьких місць ще дуже багато.

У зв'язку з тим, що США уходять зі світової безпеки – немає країни чи коаліції країн, які можуть підхопити це. Відповідно світ почне ділитись на регіони, що зруйнує логістичні ланцюги, і буде мати наслідком руйнування цілих країн.