«Страх перевороту та замаху». CNN оприлюднив деталі нової системи безпеки Путіна

Іванна Гончар
У Росії різко посилили безпеку Путіна через побоювання перевороту
фото: Getty Images

Путін перестав довіряти навіть наближеним

Кремль різко посилив заходи безпеки навколо диктатора Володимира Путіна після ліквідацій російських генералів, проблем на фронті та побоювань можливого перевороту. Про це йдеться у матеріалі CNN із посиланням на досьє європейської розвідки, передає «Главком».

За даними звіту, у будинках близьких співробітників Путіна встановили нові системи спостереження, а працівникам, які контактують із президентом РФ, заборонили користуватися громадським транспортом.

Йдеться про кухарів, охоронців, фотографів та інших людей із найближчого оточення російського президента.

Також у Кремлі посилили перевірки відвідувачів. Тепер усі, хто зустрічається з Путіним, проходять подвійний контроль, а співробітникам дозволено користуватися лише телефонами без доступу до інтернету.

У CNN зазначають, що частину нових обмежень запровадили після ліквідації російського генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова у грудні 2025 року. У Кремлі тоді виник конфлікт між військовим командуванням та спецслужбами через провал системи безпеки.

Згідно зі звітом, начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов жорстко критикував керівника ФСБ Олександра Бортнікова через нездатність захистити високопоставлених офіцерів.

Після цієї зустрічі охорону посилили ще для десяти російських командирів.

У матеріалі також стверджується, що Кремль скоротив кількість місць, які регулярно відвідує Путін. Глава Кремля перестав бувати у своїх резиденціях у Московській області та на Валдаї.

Крім того, цього року він не відвідував військові об’єкти, хоча у 2025 році робив це регулярно.

За даними розвідки, після початку повномасштабної війни Путін часто перебуває у модернізованих бункерах, зокрема у Краснодарському краї.

CNN також пише, що Кремль побоюється атак дронів та витоків інформації всередині російської еліти.

У звіті зазначено, що Путін «особливо побоюється використання дронів для можливого замаху з боку представників російської політичної еліти».

Окремо у досьє згадується колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Розвідка вважає, що він зберігає значний вплив на військове командування та може бути пов’язаний із «ризиком державного перевороту».

Як повідомлялось, раптова смерть російського диктатора Володимира Путіна може здатися «легким рішенням» для припинення війни в Україні, проте насправді це здатне спровокувати низку нових глобальних загроз.

