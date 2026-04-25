Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 25 квітня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 25 квітня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 25 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 48 ракет, здійснив 44 авіаційні удари, скинув 132 керовані авіабомби. Крім того, залучив 5863 дрони-камікадзе та здійснив 2246 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

25 квітня станом на 22:00 відбулося 125 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 49 окупантів та 32 – поранено, знищено чотири одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, пошкоджено 11 гармат, дев’ять одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки. Знищено або подавлено 230 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Ворог тричі атакував позиції Сил оборони, здійснив 66 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, крім того, завдав п’яти авіаційних ударів, застосувавши 12 керованих бомб.

Лінія фронту станом на 25 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Ветеринарне, Приліпка та Зибине.

Лінія фронту станом на 25 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Наші захисники відбили три ворожі штурми в районах населених пунктів Петропавлівка, Радьківка, Куп’янськ та Кучерівка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

Лінія фронту станом на 25 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили сім спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Діброва, Лиман, Новий Мир, Ставки та Середнє. Наразі триває одне боєзіткнення з противником.

Лінія фронту станом на 25 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів у районах Озерного та Ямполя.

Лінія фронту станом на 25 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки.

Лінія фронту станом на 25 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новопавлівка, Затишок, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Білицьке, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгородне.

Лінія фронту станом на 25 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Ворог чотири рази наступав у районах населених пунктів Олександроград, Січневе та Злагода. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Розівка.

Лінія фронту станом на 25 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 15 атак окупантів у районах населених пунктів Староукраїнка, Гуляйполе, Зелене, Святопетрівка, Гуляйпільське та Чарівне, а також у напрямку населених пунктів Копані та Новоселівка. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Копані, Широке, Гірке, Самійлівка, Чарівне, Гуляйпільське, Новоселівка.

Лінія фронту станом на 25 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1522-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб ЗСУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua