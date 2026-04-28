Окупанти зруйнували історичний центр Маріуполя (фото)

Росія остаточно стирає історію Маріуполя

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники продовжують цілеспрямований демонтаж історичної забудови. Під виглядом «реконструкції» ворог знищує будівлі початку XX століття, на місці яких планує зводити комерційне іпотечне житло для громадян РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Маріупольську міську раду та світлини місцевих мешканців у соціальних мережах.

За останніми даними, в самому серці міста окупанти демонтували будівлю, розташовану навпроти найстарішого кінотеатру міста «Перемога». Сам кінотеатр, який був відкритий ще на початку минулого століття і пережив Першу та Другу світові війни, вже чотири роки залишається в руїнах після російських обстрілів 2022 року.

Ворог знищує історичний Маріуполь фото: Маріупольська міська рада

«У тимчасово окупованому місті знесли будівлю навпроти кінотеатру «Перемога» в історичному центрі. Сам найстаріший кінотеатр Маріуполя вже чотири роки перебуває в руїнах», – йдеться в повідомленні Маріупольської міської ради.

Ворог знищує історичний Маріуполь фото: Маріуполь

У місцевих соцмережах з'явилися фото знесеної будівлі та нинішнього стану кінотеатру. За словами мешканців, руйнування зачіпають не окремі об’єкти, а значну частину історичного центру.

«У руїнах перебуває не лише кінотеатр, а й значна частина історичного центру міста», – повідомляють маріупольці.

Ворог знищує історичний Маріуполь фото: Маріупольська міська рада

Маріупольці також зазначають, що окупаційна адміністрація навіть не намагається відновити автентичний вигляд Центрального району. Навпаки, руйнування зачіпають не окремі об’єкти, а цілі квартали історичного центру міста.

За даними Центру національного спротиву, на сьогодні в Маріуполі знесено вже понад 465 багатоквартирних будинків, а «відновлено» лише мізерну частку, причому якість нових будівель викликає жах у мешканців через постійні підтоплення та проблеми з електрикою.

«Главком» писав, що російська окупаційна влада організувала чергову медійну маніпуляцію, привізши до знищеного та окупованого Маріуполя групу іноземних журналістів і блогерів. До складу делегації увійшли представники медіа з країн Азії, Африки та Латинської Америки, відомі своєю лояльністю до кремлівського режиму.

У соцмережі також з'явилися нові світлини окупованого Маріуполя. І на одній з будівель видно фрагменти мозаїки «Боривітер». Вони частково вціліли.

Нагадаємо, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Україна поверне Маріуполь, причому 90%, що це вдасться зробити військовим шляхом. Однак необхідний «вдалий історичний момент».