Поліг внаслідок удару ворожого дрона на Харківщині. Згадаймо Миколу Приймака

Миколу Приймака мобілізували до лав ЗСУ у січні 2026 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Приймака.

40-річний лейтенант Микола Приймак загинув 15 квітня 2026 року внаслідок удару ворожого дрона на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Микола Приймак народився 18 жовтня 1985 року в Рівному. Навчався у загальноосвітній школі №25. Згодом здобув дві вищі освіти: геодезичну – у «Львівській політехніці», і економічну – у Національному університеті водного господарства та природокористування.

Після навчання Приймак у 26 років очолив підприємство «Конвест-проєкт», продовживши справу батька. У січні 2026 року Миколу Приймака мобілізували до лав Збройних сил України.

«Його улюбленою відповіддю на запитання «Як справи?» було: «У русі!». Він завжди мав багато планів і ще багато хотів зробити. Микола був людиною, яка готова допомогти, коли попросять. Люблячим сином і онуком, надійним та турботливим братом. Його загибель спричинила спустошливий біль і порожнечу, які назавжди залишаться в серцях рідних, близьких та друзів», – розповіла сестра захисника.

Траурний портрет захисника Миколи Приймака фото: Рівненська міська рада/Facebook

Прощання з воїном на майдані Незалежності в Рівному фото: Рівненська міська рада/Facebook

Поховали військовослужбовця 20 квітня 2026 року на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

Із найрідніших у захисника залишилися мама, сестра, бабуся та дідусь.

