Поліг внаслідок удару ворожого дрона на Харківщині. Згадаймо Миколу Приймака

Ірина Міллер
Захисникові назавжди 40 років
колаж: glavcom.ua

Миколу Приймака мобілізували до лав ЗСУ у січні 2026 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Приймака.

40-річний лейтенант Микола Приймак загинув 15 квітня 2026 року внаслідок удару ворожого дрона на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду

Микола Приймак народився 18 жовтня 1985 року в Рівному. Навчався у загальноосвітній школі №25. Згодом здобув дві вищі освіти: геодезичну – у «Львівській політехніці», і економічну – у Національному університеті водного господарства та природокористування.

Після навчання Приймак у 26 років очолив підприємство «Конвест-проєкт», продовживши справу батька. У січні 2026 року Миколу Приймака мобілізували до лав Збройних сил України.

«Його улюбленою відповіддю на запитання «Як справи?» було: «У русі!». Він завжди мав багато планів і ще багато хотів зробити. Микола був людиною, яка готова допомогти, коли попросять. Люблячим сином і онуком, надійним та турботливим братом. Його загибель спричинила спустошливий біль і порожнечу, які назавжди залишаться в серцях рідних, близьких та друзів», – розповіла сестра захисника.

Траурний портрет захисника Миколи Приймака
фото: Рівненська міська рада/Facebook
Прощання з воїном на майдані Незалежності в Рівному
фото: Рівненська міська рада/Facebook

40-річний лейтенант Микола Приймак загинув 15 квітня 2026 року внаслідок удару ворожого дрона на Харківщині. Поховали військовослужбовця 20 квітня 2026 року на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

Із найрідніших у захисника залишилися мама, сестра, бабуся та дідусь.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

