Загинув, рятуючи побратима від кулі снайпера. Згадаймо Романа Напрягла

У 2014 році під час окупації Слов’янська росіянами Роман Напрягло займав чітку проукраїнську позицію

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Напрягла.

Матрос Роман Напрягло помер дорогою до лікарні 26 лютого 2017 року. Він намагався витягнути пораненого побратима з-під обстрілу біля селища Талаківка на Донеччині, коли в нього влучила куля ворожого снайпера. Захисникові назавжди 20 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Роман народився 14 лютого 1997 року в місті Слов'янськ Донецької області. У 2012-му закінчив дев’ять класів ЗОШ №7, у 2016-му – Слов’янський фаховий коледж Національного авіаційного університету за спеціальністю «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки».

У 2014 році під час окупації Слов’янська російсько-терористичними угрупуваннями Роман займав чітку проукраїнську позицію. Після звільнення міста почав волонтерити, їздив у зону АТО. Був активістом Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Сокіл», бійцем Легіону Свободи.

З літа 2016 року служив за контрактом у 1-му окремому батальйоні морської піхоти імені Костянтина Ольшанського 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. З осені брав участь в АТО на сході України. Воював на посаді гранатометника.

26 лютого 2017 року війна забрала життя морського піхотинця Романа Напрягла.

Посмертно Романа нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня та відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції».

Поховали воїна на Північному кладовищі Слов’янська.

У захисника залишилися батьки та сестра.

