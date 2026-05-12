Загинув, рятуючи побратима від кулі снайпера. Згадаймо Романа Напрягла

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Роману Напряглу назавжди 20 років
У 2014 році під час окупації Слов’янська росіянами Роман Напрягло займав чітку проукраїнську позицію

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Напрягла.

Матрос Роман Напрягло помер дорогою до лікарні 26 лютого 2017 року. Він намагався витягнути пораненого побратима з-під обстрілу біля селища Талаківка на Донеччині, коли в нього влучила куля ворожого снайпера. Захисникові назавжди 20 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Роман народився 14 лютого 1997 року в місті Слов'янськ Донецької області. У 2012-му закінчив дев’ять класів ЗОШ №7, у 2016-му – Слов’янський фаховий коледж Національного авіаційного університету за спеціальністю «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки».

Роман Напрягло
У 2014 році під час окупації Слов’янська російсько-терористичними угрупуваннями Роман займав чітку проукраїнську позицію. Після звільнення міста почав волонтерити, їздив у зону АТО. Був активістом Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Сокіл», бійцем Легіону Свободи.

Роман Напрягло був відомим у Слов'янську серед патріотичної молоді
З літа 2016 року служив за контрактом у 1-му окремому батальйоні морської піхоти імені Костянтина Ольшанського 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. З осені брав участь в АТО на сході України. Воював на посаді гранатометника. 

Захисникові назавжди 20 років
26 лютого 2017 року війна забрала життя морського піхотинця Романа Напрягла. Він загинув, рятуючи побратима, від кулі снайпера поблизу Маріуполя, Донецької області.

Посмертно  Романа нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня та відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції».

Поховали воїна на Північному кладовищі Слов’янська.

У захисника залишилися батьки та сестра. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

