Візит Умєрова до США: президент назвав три завдання

Умєров доповів Зеленському
Зеленський: Сподіваємося, що вдасться провести новий етап звільнення полонених

Сьогодні, 7 травня, секретар РНБО Рустем Умєров проведе ряд зустрічей із представниками президента Сполучених Штатів Америки. Лідер України Володимир Зеленський вже заслухав доповідь очільника української переговорної групи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Визначили ключові завдання. Перше – гуманітарний трек. Сподіваємося, що вдасться провести новий етап звільнення полонених. Друге – активізація дипломатичного процесу. Ми в постійній комунікації з американською стороною та знаємо про відповідне спілкування партнерів із російською стороною. Працюємо, щоб це допомогло наблизити достойний мир і гарантувати безпеку. Бачимо, що навіть по режиму тиші російська сторона, на жаль, не проявляє конструктиву», – наголосив Зеленський.

Зокрема, за словами глави держави, є кілька конкретних безпекових доручень для секретаря РНБО щодо співпраці з Америкою. За підсумками сьогоднішніх зустрічей Зеленський очікує на детальну доповідь.

«Окремо обговорили з Рустемом роботу з нашими європейськими партнерами щодо Drone Deals. Готуємо угоди, про які домовилися на найвищому рівні, та нові кроки у спільній технологічній роботі. Безпеки має бути більше. Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!», – підсумував президент.

Нагадаємо, очільник української переговорної групи Рустем Умєров прибув до Маямі для зустрічі з представниками США, оскільки мирні переговори щодо припинення війни Росії в Україні в останні місяці зайшли в глухий кут.

Напередодні повідомлялося, що секретар РНБО, очільник української переговорної групи Рустем Умєров у Маямі матиме зустріч зі спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом. Представник Білого дому, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, відмовився коментувати деталі майбутніх контактів.

