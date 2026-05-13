У США демонтовано мурал українки Ірини Заруцької: подробиці

Мурал, присвячений пам’яті Ірини Заруцької, створив художник Іан Годро

У США демонтували мурал, де було зображено 23-річну українку Ірину Заруцьку, яку смертельно поранив ножем 34-річний афроамериканець Декарлос Браун-молодший. Стала відомо причина, чому місцева влада наказала демонтувати мурал. Про це пише «Главком» із посиланням Fox News.

Як відомо, мурал присвячений пам’яті Ірини Заруцької, демонтували у вівторок, 12 травня. Він знаходився на стіні однієї з будівель міста Провіденс у штаті Род-Айленд.

Про це заявив художник Іан Годро, який створив мурал. Причиною демонтажу стало невдоволення місцевих мешканців та зауваження з боку влади міста. «Багато людей висловили своє невдоволення, їхні голоси були почуті, і робота знімається як реакція на це», – сказав Іан Годро.

фото: The Providence Journal

Зокрема, проти муралу у місті висловився мер Провіденса Бретт Смайлі. Він заявив, що таке мистецтво «розколює суспільство і не представляє Провіденс». Разом із цим він зауважив, що вбивство українки було трагедією.

Напередодні республіканець Ентоні Д’Еллена спробував попередити демонтаж муралу та створив петицію. Він звинуватив людей, які були проти муралу у тому, що вони намагаються стерти пам’ять про жертв через слабку політику злочинності.

Водночас думки людей стосовно цього різняться, оскільки існує чимало ініціатив та фінансуваннь зі створення меморіалів Ірині Заруцькій. Наприклад, гендиректор компанії Intercom Еоган Маккейб виділив $500 тис. на створення 50 муралів, а мільярдер Ілон Маск підтримав цю ініціативу внеском у розмірі $1 млн.

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано. Як видно з відеозаписів камер спостереження, напад стався на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line. Відео показує, як Ірина Заруцька зайшла до вагона о 21:46 і сіла перед підозрюваним, 34-річним Декарлосом Брауном-молодшим. Приблизно через чотири хвилини він раптово дістав ніж, напав на жінку та завдав їй смертельного поранення.

Декарлос Браун-молодший був заарештований незабаром після інциденту. За повідомленнями, під час нападу він поранив руку, і після надання медичної допомоги йому було предʼявлено звинувачення у вбивстві першого ступеня. Наразі мотив злочину невідомий. Підозрюваний перебуває у в’язниці, де проходить оцінку професійної компетентності.

Також повідомлялося, Декарлоса Брауна-молодшого, обвинувачений у вбивстві українки Ірини Заруцької, після медичного обстеження у Північній Кароліні було визнано неосудним. Державна психіатрична установа встановила, що фігурант «нездатний брати участь у судовому процесі».