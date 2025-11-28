Головна Країна Політика
Ексочільник Банкової мав летіти до США на переговори з Віткоффом і зятем Трампа – Axios

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
До звільнення Єрмак очолював українську переговорну групу
фото: Андрій Єрмак

Українська делегація мала узгодити позиції зі США перед візитом Віткоффа і Кушнера до Москви

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку за день до поїздки у США, де мали відбутися переговори з представниками американського лідера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Зазначається, що колишній очільник Банкової разом із кількома радниками Зеленського мав провести переговори з посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером. Мета поїздки – узгодити позиції США та України перед візитом Віткоффа і Кушнера до Москви.

Одне з джерел Axios сказало, що відставка Єрмака «поставила переговори під питання», але це не призведе до змін у позиції України щодо закінчення війни.

Як повідомлялося, після звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака у перемовинах про завершення війни братимуть участь начальник Генштабу Андрій Гнатов, представники МЗС, секретар РНБО Рустем Умєров та представники розвідки.

Глава держави анонсував найближчим часом зустрічі з американською стороною. Варто зазначити, що до звільнення Єрмак був головою переговорної групи. Поки що невідомо, хто його замінить.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. «Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію», – сказав президент.

Як відомо, вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Зокрема, НАБУ повідомило, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер зауважив, що обшуки пов’язані з операцією «Мідас». Єрмак згодом прокоментував обшуки НАБУ.

Політика
