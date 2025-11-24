Головна Світ Політика
Адміністрація Трампа визнала очільника Венесуели терористом

Ростислав Вонс
Адміністрація Трампа визнала очільника Венесуели терористом
Трамп сподівається, що тиск США змусить Мадуро піти у відставку
Рішення США дозволить запроваджувати додаткові санкції проти активів і логістики Ніколаса Мадуро

Адміністрація президента США Дональда Трампа визнала очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та деяких його соратників в уряді членами терористичної організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Рішення про визнання Мадуро членом терористичної організації дасть можливість США запроваджувати додаткові санкції проти активів і логістики політичного режиму правителя країни. Трамп сподівається, що тиск змусить президента Венесуели піти у відставку «без застосування прямих військових дій».

Як відомо, Державний департамент США планує офіційно оголосити венесуельський «Картель де лос Солес» іноземною терористичною організацією. За словами держсекретаря Марко Рубіо, структура, очолювана «нелегітимним» лідером Венесуели Ніколасом Мадуро, фактично захопила державні інституції та перетворила їх на інструмент кримінальної діяльності.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості проведення наземної військової операції американськими військами на території Венесуели. Водночас він висловив готовність особисто зателефонувати венесуельському лідеру Ніколасу Мадуро.

До слова, міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про початок нової військової операції під назвою «Південний спис», спрямованої на боротьбу з наркокартелями в Латинській Америці. Операція координується Об’єднаною оперативною групою Southern Spear у співпраці з командуванням збройних сил США у Південній Америці.

