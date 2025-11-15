Дрони атакували Рязань: понад 10 вибухів біля НПЗ

Дрони пролітали на рівні багатоповерхівок у Рязанській області

У місцях влучань виникли пожежі

У російському місті Рязань вночі сталася масована атака невідомих дронів, які завдали ударів по об'єктах у районі нафтопереробного заводу (НПЗ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-пабліки та повідомлення очевидців.

За свідченнями місцевих жителів, у районі Рязанського НПЗ пролунало понад десять вибухів. Над містом була активною робота протиповітряної оборони (ППО).

«У Рязані продовжується атака на місцевий НПЗ, очевидці повідомляють про більше ніж 10 вибухів», – зазначають у Telegram-каналах.

На оприлюднених у мережі відеозаписах та фото видно заграву, полум'я й густий дим у районі промислового об'єкта. Місцеві пабліки повідомляли, що дрони пролітали на рівні багатоповерхівок у Рязанській області.

Місцеві канали закликали жителів не знімати роботу ППО та бути обережними.

Офіційного підтвердження чи спростування атаки з боку російської влади станом на ранок немає.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада підрозділи Сил оборони уразили пункт базування кораблів «Новоросійськ» у Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Так, зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового термінала «Шесхаріс» та пускової установки зі складу ЗРК С-400 і сховища ракет, з подальшою детонацією та пожежею. Ступінь збитків уточнюється. Термінал «Шесхаріс» один з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти і нафтопродуктів на півдні РФ.