Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дрони атакували Рязань: понад 10 вибухів біля НПЗ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Дрони атакували Рязань: понад 10 вибухів біля НПЗ
Дрони пролітали на рівні багатоповерхівок у Рязанській області
колаж: glavcom.ua

У місцях влучань виникли пожежі

У російському місті Рязань вночі сталася масована атака невідомих дронів, які завдали ударів по об'єктах у районі нафтопереробного заводу (НПЗ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-пабліки та повідомлення очевидців.

За свідченнями місцевих жителів, у районі Рязанського НПЗ пролунало понад десять вибухів. Над містом була активною робота протиповітряної оборони (ППО).

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«У Рязані продовжується атака на місцевий НПЗ, очевидці повідомляють про більше ніж 10 вибухів», – зазначають у Telegram-каналах.

На оприлюднених у мережі відеозаписах та фото видно заграву, полум'я й густий дим у районі промислового об'єкта. Місцеві пабліки повідомляли, що дрони пролітали на рівні багатоповерхівок у Рязанській області.

Місцеві канали закликали жителів не знімати роботу ППО та бути обережними.

Офіційного підтвердження чи спростування атаки з боку російської влади станом на ранок немає.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада підрозділи Сил оборони уразили пункт базування кораблів «Новоросійськ» у Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Так, зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового термінала «Шесхаріс» та пускової установки зі складу ЗРК С-400 і сховища ракет, з подальшою детонацією та пожежею. Ступінь збитків уточнюється. Термінал «Шесхаріс» один з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти і нафтопродуктів на півдні РФ.

Читайте також:

Теги: нафта росія дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія створила пусковий майданчик для дронів Shahed
Росія збудувала новий пусковий майданчик для дронів Shahed в Орловській області
21 жовтня, 13:19
Grom-E1 під крилом винищувача МіГ-35
Розвідка попереджає, що РФ активізувала виробництво бомб дальністю до 200 км
20 жовтня, 16:53
Один із найбільших покупців російської нафти зупинив нові замовлення – Reuters
Один із найбільших покупців російської нафти зупинив нові замовлення – Reuters
28 жовтня, 11:19
Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється
Атака на Миколаїв: є загиблий, 15 постраждалих
1 листопада, 11:07
У Воронежі пролунали вибухи
Україна хоче скликати засідання МАГАТЕ, вибухи у РФ: головне за ніч
9 листопада, 06:22
У кількох регіонах Росії було гучно цієї ночі
У Росії гриміли вибухи, уражено підстанції та НПЗ: головне за ніч
4 листопада, 05:57
Збірна Росії здобула перемогу на чемпіонаті світу 2009 року, який проходив у Швейцарії, вигравши тоді всі матчі
Функціонер з РФ продав золото чемпіонату світу з хокею, щоб допомогти родині ліквідованого сина окупанта
7 листопада, 10:57
Гравці клубу Куликовського брали участь в пропагандистському заході
Директор російського волейбольного клубу потрапив на «Миротворець»
12 листопада, 16:48
Бідний: Продовжуємо роботу щодо відсторонення російських і білоруських терористів від міжнародних змагань
Міністр Бідний: Продовжуємо роботу щодо відсторонення російських терористів від змагань
13 листопада, 13:40

Соціум

Дрони атакували Рязань: понад 10 вибухів біля НПЗ
Дрони атакували Рязань: понад 10 вибухів біля НПЗ
Бізнес кардинально змінює підхід до клієнта: усе через вимоги зумерів
Бізнес кардинально змінює підхід до клієнта: усе через вимоги зумерів
Литва посилює контроль над транзитною зоною в Калінінграді
Литва посилює контроль над транзитною зоною в Калінінграді
Зеленський серед танків і дронів: The Economist показав обкладинку-прогноз на 2026 рік
Зеленський серед танків і дронів: The Economist показав обкладинку-прогноз на 2026 рік
Передача Patriot Україні від Німеччини затрималася через шатдаун у США
Передача Patriot Україні від Німеччини затрималася через шатдаун у США
Стокгольм: автобус врізався в зупинку, шість загиблих і кілька поранених
Стокгольм: автобус врізався в зупинку, шість загиблих і кілька поранених

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua