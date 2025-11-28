Трамп анонсував заходи США проти венесуельських наркоторговців на суші

Операції будуть спрямовані на боротьбу з наркоторговцями, які використовують наземний транспорт

Президент США Дональд Трамп заявив, що США «дуже скоро» почнуть вживати заходів для боротьби з венесуельськими наркоторговцями, зокрема, зупиняючи їх наземні перевезення наркотиків. Слова Трампа цитує Reuters, пише «Главком».

У своїй заяві Трамп зазначив, що доставка наркотиків морем стала менш ефективною, і тому операції будуть спрямовані на боротьбу з наркоторговцями, які використовують наземний транспорт.

Адміністрація Трампа також вважає, що президент Венесуели Ніколас Мадуро причетний до цієї діяльності, хоча Мадуро заперечує будь-які зв'язки з наркоторговцями.

Як відомо, Державний департамент США планує офіційно оголосити венесуельський «Картель де лос Солес» іноземною терористичною організацією. За словами держсекретаря Марко Рубіо, структура, очолювана «нелегітимним» лідером Венесуели Ніколасом Мадуро, фактично захопила державні інституції та перетворила їх на інструмент кримінальної діяльності.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості проведення наземної військової операції американськими військами на території Венесуели. Водночас він висловив готовність особисто зателефонувати венесуельському лідеру Ніколасу Мадуро.

До слова, міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про початок нової військової операції під назвою «Південний спис», спрямованої на боротьбу з наркокартелями в Латинській Америці. Операція координується Об’єднаною оперативною групою Southern Spear у співпраці з командуванням збройних сил США у Південній Америці.