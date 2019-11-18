Тренер збірної Англії вважає, що виграти чемпіонат Європи не легше, ніж Кубок світу



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Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт

Фінальна частина Євро-2020 буде турніром неймовірно високого рівня

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт поділився думкою про рівень європейських збірних і порівняв чемпіонат Європи з Кубком світу.

«Я думаю, відразу стає помітно, коли у вашої команди з'являється впевненість. Команда впевнена, що може контролювати гру, володіти м'ячем і забивати голи. Перед матчем гравці не замислюються, що можуть зробити щось не так або гра не піде за планом.

Ми зробили величезний крок вперед, якщо порівнювати з періодом чемпіонату світу в Росії. Нам безумовно є над чим працювати, і до наступного літа ми станемо ще краще.

Виграти чемпіонат Європи на даний момент не легше, ніж чемпіонат світу. На турнірі в Росії півфінали були європейські, і не можна не врахувати збірні Іспанії, Німеччини, Португалії. Тому це буде турнір неймовірно високого рівня», - наводить слова Саутгейта ВВС.