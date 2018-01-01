Наближаються президентські, а за ними парламентські вибори.

Уже сьогодні спостерігається активізація деяких членів громадських організацій, які виходять в своїй діяльності за межі закону. Серед них так звані національні дружини, марш яких на Хрещатику викликав занепокоєння у городян і гостей столиці. Я це поділяю. Уявімо собі на хвильку, що усі громадські організації (а у нас їх

Віталій Журавський Доктор юридичних наук, професор

Віталій Журавський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наближаються президентські, а за ними парламентські вибори.

Уже сьогодні спостерігається активізація деяких членів громадських організацій, які виходять в своїй діяльності за межі закону. Серед них так звані національні дружини, марш яких на Хрещатику викликав занепокоєння у городян і гостей столиці. Я це поділяю.

Уявімо собі на хвильку, що усі громадські організації (а у нас їх сотні) одягнуться в однострой з балаклавами і в разі потреби, на їх думку, вдаватимуться до фізичної сили. Це пряма дорога до серйозного конфлікту в країні.

Жодній громадській організації чинне законодавство не надає право на використання сили і появи в публічних містах з прикритими обличчями.

Застосування сили тільки за інститутами держави!

Бажаєте послужити країні, захищаючи мирних українців - на фронт, в поліцію. Там вас залюбки приймуть, вакансій багато.

На мою думку, комусь дуже кортить підкріпити свою партію м’язистими хлопцями для одержання потрібного результати в ході майбутніх виборів. Немає сумнівів, саме тим, у кого невисокі рейтинги і зроблена ставка на залякування як неугодних політиків, так і виборців, які готові за них віддати свої голоси. Це яскраво в 30-ті роки в Німеччині продемонстрували чорнорубашники, які стали основою «СС».

Правоохоронні органи мусять дати відповідь, за чий кошт тренують і одягають національні дружини.

В європейських країнах, в США національних дружин на кшталт наших немає. Там надійно працюють інститути держави. Ніхто не допускає самосуду над громадянами. В Україні вищезгадані утворення активно готуються до самосуду, що є неприпустимо для країни, члена Ради Європи.

Ці дружини – історичний анахронізм.

Я б порекомендував Президенту, як гаранту дотримання Конституції України, винести на Раду національної безпеки і оборони питання про ліквідацію як приватних армій, якими озброїлися олігархи, так і - ліквідацію тих громадських організацій, що зробили ставку на використання сили. Велика надія на нашого стратегічного союзника США. Як правило, настійні рекомендації від нього,беруться до уваги.

Вирішення цієї проблеми не можна відкладати в довгий ящик.

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