Церква імені ФСБ

Більшість із Десяти заповідей, які слугували основою для вірян-християн, зневажено Росією

Велика частина російського суспільства, яка оспівує та підтримує війну в Україні (як правило, це люди старші 50 років, хоч є і значно молодші) протягом багатьох років підкреслено визначали себе як християни. Ходили до церкви, били поклони, ставили свічки, «здавали» на храми… Але війна, яку оголосив путін в Україні, дуже швидко стерла наносні маски. І тепер ці люди – за вбивства, смерті і страждання.

Став очевидним факт, що між вірою в Бога і поклонінням «божку», більша частина росіян вибрали останнє. А освячення так званим патріархом Кирилом для військової агресії ікон та заяви «духовенства» про «священну війну» з Україною – це точно про християнські цінності?

Більшість із Десяти заповідей, які слугували основою для вірян-християн, зневажено. Росія в своїй сектантській жадобі смерті нагадує якраз варварів, які воюють навіть не за ідею, а проти будь-яких надбань цивілізації. Проти цивілізованого світу, який століттями визначався зі поняттями добра і зла.

І коли сьогодні представники російської влади пропонують запровадити у школах вранішні молитви, я б рекомендував їм спочатку вивчити хоча б ті Десять заповідей і співвіднести їх з тим, що витворяє фашистська росія в Україні. Вбивства ні в чому невинних дітей, жінок, батьків, мародерства, крадіжки. Посягання на чужу власність, гвалтування, постійна брехня для свого виправдання, возвеличування путіна як Бога…

Де тут хоч щось спільне хоч з однією із заповідей? І це відповідь, хто вони насправді є.

Я є Господь Бог твій, нехай не буде у тебе інших богів, крім Мене. Не роби собі кумира і всякої подоби з того, що на небі вгорі, або на землі внизу, і що у воді під землею: не поклоняйся їм і не служи їм. Не згадуй імені Господа Бога твого даремно. Пам'ятай день суботній, щоб святити його: шість днів працюй і виконуй у них всю роботу свою, а день сьомий — субота — для Господа Бога твого. Шануй батька твого і матір твою, і добре тобі буде, і довго житимеш на землі. Не вбивай. Не чини перелюбу. Не кради. Не свідчи неправдиво проти ближнього твого. Не жадай дому ближнього твого, не жадай жони ближнього твого, ані раба його, ані рабині його, ані вола його, ані осла його, ані всякої худоби його, ані всього, що у ближнього твого.

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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