Церква імені ФСБ
Більшість із Десяти заповідей, які слугували основою для вірян-християн, зневажено Росією
Велика частина російського суспільства, яка оспівує та підтримує війну в Україні (як правило, це люди старші 50 років, хоч є і значно молодші) протягом багатьох років підкреслено визначали себе як християни. Ходили до церкви, били поклони, ставили свічки, «здавали» на храми… Але війна, яку оголосив путін в Україні, дуже швидко стерла наносні маски. І тепер ці люди – за вбивства, смерті і страждання.
Став очевидним факт, що між вірою в Бога і поклонінням «божку», більша частина росіян вибрали останнє. А освячення так званим патріархом Кирилом для військової агресії ікон та заяви «духовенства» про «священну війну» з Україною – це точно про християнські цінності?
Більшість із Десяти заповідей, які слугували основою для вірян-християн, зневажено. Росія в своїй сектантській жадобі смерті нагадує якраз варварів, які воюють навіть не за ідею, а проти будь-яких надбань цивілізації. Проти цивілізованого світу, який століттями визначався зі поняттями добра і зла.
І коли сьогодні представники російської влади пропонують запровадити у школах вранішні молитви, я б рекомендував їм спочатку вивчити хоча б ті Десять заповідей і співвіднести їх з тим, що витворяє фашистська росія в Україні. Вбивства ні в чому невинних дітей, жінок, батьків, мародерства, крадіжки. Посягання на чужу власність, гвалтування, постійна брехня для свого виправдання, возвеличування путіна як Бога…
Де тут хоч щось спільне хоч з однією із заповідей? І це відповідь, хто вони насправді є.
- Я є Господь Бог твій, нехай не буде у тебе інших богів, крім Мене.
- Не роби собі кумира і всякої подоби з того, що на небі вгорі, або на землі внизу, і що у воді під землею: не поклоняйся їм і не служи їм.
- Не згадуй імені Господа Бога твого даремно.
- Пам'ятай день суботній, щоб святити його: шість днів працюй і виконуй у них всю роботу свою, а день сьомий — субота — для Господа Бога твого.
- Шануй батька твого і матір твою, і добре тобі буде, і довго житимеш на землі.
- Не вбивай.
- Не чини перелюбу.
- Не кради.
- Не свідчи неправдиво проти ближнього твого.
- Не жадай дому ближнього твого, не жадай жони ближнього твого, ані раба його, ані рабині його, ані вола його, ані осла його, ані всякої худоби його, ані всього, що у ближнього твого.
Джерело: блог Віктора Шлінчака