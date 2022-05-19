Чому Путін програє

Праобразом «бабусі з прапором» є сам Путін. Він ніби востаннє прагне підняти древко бодай на якусь вершину

«Батьківщина – це не дупа президента...»

Лідер російського гурту DDT Юрій Шевчук, виступаючи вчора зі сцени в Уфі, вирішив вдатися до алегорій. «Батьківщина – це не дупа президента, яку треба весь час цілувати, – сказав Шевчук. – Це бабуся злиденна, яка продає картоплю на вокзалі. Ось це Батьківщина».

Мене, скажу відверто, мало обходять заяви Шевчука, бо надто пізно у окремих індивідумів приходить «прозріння». Однак я звернув увагу на «бабусю», образ якої все глибинніше залазить в голову пересічних росіян.

Кілька тижнів тому путінська пропаганда презентувала своєму населенню новий образ перемоги у війні з Україною – пам‘ятник літній жінці з підтятим червоним радянським знаменом. Мовляв, саме такі люди зустрічають воїнів-«визволителів» в Україні. Щоправда, автори ідеї випустили деталі праобразу героїні.

Пенсіонерка Ганна Іванова дійсно вийшла назустріч російським окупантам з прапором СРСР, аби вони перестали обстрілювати село в передмісті Харкова, де вона проживала. Думала, що це вбереже її родину. Та опинившись у лікарні, вона розповіла журналістам, що точно знає, хто стріляв по селу і хто є агресором. Останній факт російський телеящик упустив. І з бабусі зробили міфологічний образ, який є абсолютно провальним з багатьох точок зору.

До речі, «бабуся з прапором» – це на сьогодні чи не єдиний міф, на який виявилась здатною російська пропаганда. І він дає відповідь на питання про глибинні психологічні травми російського суспільства. Суспільства, яке всі останні десятиліття зомбували поверненням в минуле. Ілюзією «щасливого» Союзу з ковбасою по 2.20 і тотальним поклонінням верховній владі. Звідси – і такий рівень підтримки будь-якої дії Путіна. Особливо людей, які що при союзі жили без унітазів, що зараз продовжують без них жити. І інколи вмирати п‘яними у вигрібних ямах.

Якщо говорити назагал, то праобразом «бабусі з прапором» є сам Путін. Він ніби востаннє прагне підняти древко бодай на якусь вершину, усіма своїми силами сподіваючись повернути минуле (і свою молодість, очевидно теж). Це маніакальне прагнення стати, як в 30, коли все ще попереду - суперечить елементарній логіці фізіологічного розвитку. Бо ще не було зафіксовано жодного випадку, коли з роками людина ставала молодшою. Але стареча одержимість, очевидно, відкидає будь-які закони природи. І тому алогічність прийнятих рішень про вторгнення в Україну - це не просто помилка, яка виникла внаслідок дезінформації підданих генералів.

Тому Путін програє.

Бо інший – логічний світ (включаючи Китай) – весь час думає не про минуле, а про майбутнє. Запроваджує нові технології, знаходить замінники для вуглеводнів, розбудовує економіки, прагне полетіти на Марс. І тільки російська верхівка чіпляється за червону тряпку, як за головне досягнення, яке можна «продати» замість достатку трьом поколінням, які ходять на вибори і які ще пам‘ятають «велич» Радянського Союзу. І не хочуть навіть згадувати, що в «совку» було щось не так.

Літня жінка з прапором неіснуючої держави – це дійсно прекрасний образ для країни іллюзій і злиднів, яка стоїть за крок до того, щоб піти у вічність.

Путін неодмінно програє. Бо життя завжди перемагає смерть.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.