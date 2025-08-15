Що буде успіхом? Експосол в США та Росії розповів, чого очікувати від зустрічі на Алясці

Костянтин Грищенко: Визначити ймовірність такої зустрічі доволі складно

Максимальним результатом, на який можна розраховувати від зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці, може стати тимчасове припинення вогню в Україні. Про це у коментарі «Главкому» зауважив колишній міністр закордонних справ та експосол України в США та Росії Костянтин Грищенко.

«Максимальний результат, якого можна очікувати від цієї зустрічі відносно війни в Україні – це якесь тимчасове припинення вогню. Воно буде обмежене як у часі, так і за сферою застосування. Зокрема, це може бути «повітряне перемир’я». Кожна сторона може вважати його вигідним для себе: Росія припинить обстріли українських міст, які створюють моральний та психологічний тиск, а Україна – російських об'єктів нафтової інфраструктури. Це – те, що може бути досягнуто і подано як величезний успіх сам по собі», – підкреслив Грищенко.

Експосол вважає цілком можливим досягнення домовленості про проведення тристоронньої зустрічі за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Він зауважив, що це може статися у разі, якщо російська сторона запропонує хоча б щось, що буде прийнятним не лише для України, а й для європейських партнерів.

«Проте, з огляду на загальну непередбачуваність ситуації, визначити ймовірність такої зустрічі доволі складно. Зараз ми вперше маємо ситуацію, коли рішення, яке можуть ухвалити Сполучені Штати, залежить від персональної думки, що формується в останній момент особисто очільником держави. Найближче оточення Трампа не може гарантувати, яке саме рішення він ухвалить під час зустрічі з Путіним», – наголосив колишній міністр закордонних справ.

За даними ДБР, Грищенко виїхав з України ще до початку великої війни – у січні 2022 року. Водночас знайти експосадовця для «Главкома» виявилося не так складно – він не приховує, що перебуває у США

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа розпочнеться сьогодні, 15 серпня, приблизно о 22:30 за київським/московським часом. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.