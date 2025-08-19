Головна Світ Політика
Путін повідомив, що готовий зустрітися із Зеленським – AFP

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
колаж: Уніан

Трамп говорив з Путіним після розмов із європейськими лідерами та Зеленським

Російський диктатор Володимир Путін сказав американському лідеру Дональду Трампу, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє AFP з посиланням на джерело, знайоме з перебігом розмови очільників Білого дому та Кремля, передає «Главком».

Зауважимо, Трамп зателефонував Путіну після розмов із європейськими лідерами та Зеленським.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та Зеленським. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.

