Путін прокоментував можливу зустріч із Зеленським

Російський диктатор стверджує, що «нічого не має проти» зустріч із президентом України

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що допускає зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника Кремля.

Путін стверджує, що нібито не має нічого проти проведення зустрічі з українським лідером. Однак глава РФ каже, що для подібних переговорів «необхідні умови». Про які саме умови йдеться він не уточнив.

«Загалом я нічого не маю проти. Це можливо. Але для цього потрібно створити певні умови. Втім, для створення таких умови поки далеко», – заявив він.

Водночас диктатор підтвердив «зацікавленість» Росії та США в його зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом. За його словами, вона може пройти в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Нагадаємо, 6 серпня диктатор Володимир Путін та спецпосланець Трампа Стів Віткофф провели переговори у Росії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав зустріч «дуже продуктивною».

Згодом президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. «Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві», – розповів. Зеленський за підсумками розмови.

До слова, Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчими днями.