Путін прокоментував можливу зустріч із Зеленським

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Путін прокоментував можливу зустріч із Зеленським
За словами очільника Кремля, для зустрічі лідерів «необхідно створити умови»
Російський диктатор стверджує, що «нічого не має проти» зустріч із президентом України

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що допускає зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника Кремля.

Путін стверджує, що нібито не має нічого проти проведення зустрічі з українським лідером. Однак глава РФ каже, що для подібних переговорів «необхідні умови». Про які саме умови йдеться він не уточнив.

«Загалом я нічого не маю проти. Це можливо. Але для цього потрібно створити певні умови. Втім, для створення таких умови поки далеко», – заявив він.

Водночас диктатор підтвердив «зацікавленість» Росії та США в його зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом. За його словами, вона може пройти в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Нагадаємо, 6 серпня диктатор Володимир Путін та спецпосланець Трампа Стів Віткофф провели переговори у Росії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав зустріч «дуже продуктивною».

Згодом президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. «Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві», – розповів. Зеленський за підсумками розмови.

До слова, Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчими днями.

