Заступниця голови Офісу президента заявила, що поступки РФ – це шлях до нової війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Заступниця голови Офісу президента заявила, що поступки РФ – це шлях до нової війни
Заступниця голови Офісу президента: Ми продовжуємо роботу зі створення Спеціального трибуналу
фото: Офіс президента

Мудра: Мир має бути, але він має бути справедливим

Заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра заявила, що територіальна цілісність і суверенітет країни, так само як і відповідальність агресора, не повинні бути предметом торгу. Про це вона наголосила в інтерв'ю babel, передає «Главком».

«Я вважаю, що мир має бути, але він має бути справедливим. Я не є частиною нашої переговорної делегації, але як юрист-міжнародник я розумію ціну компромісів, коли перед тобою така держава-агресор, як Російська Федерація. Територіальна цілісність, суверенітет країни і відповідальність агресора не мають бути предметом торгу. Відмова від відповідальності – це не мир. Це запрошення до нової війни», – наголосила Ірина Мудра.

Заступниця голови Офісу президента наголосила, що робота зі створення Спеціального трибуналу продовжується.

«Весь цей час мої меседжі були однозначно зрозумілі. Жодних нових інструкцій мені, як посадовій особі Офісу, ніхто не давав. Ми продовжуємо роботу зі створення Спеціального трибуналу. Європейський Союз ухвалив рішення виділити €10 мільйонів для початку роботи передової команди в Нідерландах, яка шукатиме приміщення і облаштовуватиме його», – зауважила заступниця голови Офісу президента.

Нагадаємо, 15 липня парламент ратифікував угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Рішення підтримали 323 нардепи.

Спеціальний трибунал матиме мандат переслідувати високопосадовців за злочин агресії – тобто за рішення застосувати збройну силу проти іншої держави, що є порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй. «Главком» публікував фінальну редакцію статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, що стало історичним досягненням не лише для України, а й для всієї архітектури міжнародного права.

Зокрема, Євросоюз виділяє €10 млн на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

