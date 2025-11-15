CNN: посадовці США планують переконати Трампа відмовитись від ядерних випробувань

Дональд Трамп може й надалі мати право наказати проведення випробувань

Високопосадовці США, які є відповідальними за ядерний арсенал країни, мають намір зустрітися з представниками Білого дому найближчими днями, аби переконати їх відмовитися від відновлення ядерних випробувань, які передбачають підрив ядерної зброї. Про це пише CNN, передає «Главком».

Серед тих, хто візьме участь у переговорах, – міністр енергетики США Кріс Райт і керівник Національного управління ядерної безпеки (NNSA) Брендон Вільямс. Вони прагнуть скерувати Білий дім до більш реалістичного плану, який не включатиме підриви з вибухонебезпечними ядерними матеріалами.

CNN зазначає, що президент США Дональд Трамп може й надалі мати право наказати проведення випробувань, якщо не погодиться з експертами, водночас федеральні посадовці сподіваються змінити його рішення.

Раніше Трамп казав, що Сполучені Штати – єдина країна, яка не проводить ядерних випробувань, він зазначив, що США не хочуть бути єдиною країною, яка не проводить ядерних випробувань та доручив Пентагону розпочати тестування ядерної зброї.

Також речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія очікує офіційних роз’яснень від Сполучених Штатів Америки після заяв президента Дональда Трампа про можливе відновлення ядерних випробувань.

Як пише The Washington Post, ядерні випробування в США, анонсовані президентом Дональдом Трампом, можуть підірвати його шанси на здобуття Нобелівської премії миру та спровокувати непотрібну ескалацію.