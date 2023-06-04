На півдні ЗСУ знищили три безпілотники та вкрадені окупантами човни

За добу ворог здійснив 54 артобстріли півдня України

Упродовж доби Сили оборони знищили сім російських військових, три безпілотники та три вкрадені човни. Про це повідомляє пресслужба ОК «Південь».

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«Протягом доби ворог здійснив 54 артилерійських обстріли з використанням 265 снарядів. Під обстрілами опинилися Херсон, Кізомис, Садове, Тягинка, Очаків. Росіяни пошкодили та зруйнували кілька житлових будинків, цивільні човни, приватні автівки і гараж. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано. Людських втрат немає», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, авіацією Сил оборони завдано удар по черговому сектору зосередження живої сили ворога в Каховському районі. Ракетно-артилерійськими підрозділами знищено сім ворогів, 120-мм міномет, три безпілотних розвідники різного типу, три переоблаштованих, відідраних у місцевих цивільних човни, дві автівки.

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Зазначимо, що уночі 4 червня сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України знищили чотири російські крилаті ракети і три ударні дрони.

Нагадаємо, що раніше призначений росіянами «глава» адміністрації окупованої Херсонської області Володимир Сальдо розпорядився вилучати будь-які плавзасоби у всіх жителів поки що окупованого лівобережжя на користь російських військових. Сальдо відкрито заявив, що росіяни обкрадають місцевих мешканців. Тоді росіяни вже відібрали в мирних жителів близько 30 човнів із моторами для «забезпечення військових» в окупованому Геніченську.

Триває 466-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.