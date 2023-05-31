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Директорка Держслужби зайнятості назвала найпопулярніші професії під час війни

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Директорка Держслужби зайнятості назвала найпопулярніші професії під час війни
В Україні цінуються кваліфіковані робітники з інструментом
фото з відкритих джерел

Найбільш затребуваними у роботодавців є представники робітничих професій

Зараз найбільше шансів знайти роботу у представників робочих професій. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Швачки, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсарі-ремонтники, електрогазозварники становлять 22% всіх поданих вакансій – в Україні цінуються кваліфіковані робітники з інструментом. Легше знайти роботу і робітникам з обслуговування устаткування та машин – водії, трактористи-машиністи сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, токарі, машиністи екскаватора, водії навантажувача, фрезерувальники становлять 17% поданих вакансій.

Під час війни також набули популярності професії вчителя, вихователя закладу дошкільної освіти, фармацевта, інженера, лікаря загальної практики. Вони становлять 15% поданих вакансій.

Користуються популярністю і професії працівників сфери торгівлі та послуг – кухарі, медичні сестри, соціальні робітники та перукарі становлять 13% поданих вакансій.

Нагадаємо, що в базі даних Державної служби зайнятості станом на травень 2023 року зареєстровано 36 тисяч вакансій. Середня заробітна плата вакансій, зареєстрованих у Державній службі зайнятості на початку травня, складала 11 тис. грн. У сфері торгівлі та послуг середня зарплата становила 12 тис. грн, для кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств – 8 тис. грн, для кваліфікованих робітників з інструментом – 11 тис грн, а для робітників, які обслуговують устаткування та машини, – 12 тис. грн.

Як зазначили в центрі, однією з основних проблем на ринку праці є професійно-кваліфікаційний дисбаланс та окремі відмінності між попитом та пропозицією робочої сили. Зараз найбільший попит серед роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників робітничих професій. Водночас серед безробітних зареєстрованих осіб 43% мають вищу освіту, а в деяких великих містах цей показник сягає до 60% і більше. Цікаво, що кількість безробітних колишніх керівників, професіоналів та фахівців втричі перевищує кількість відповідних вакансій.

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Теги: зарплата війна Україна робота

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