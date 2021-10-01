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    Думки вголос

    Інсулін вже доступний в аптеках за електронним рецептом

    • Віктор Ляшко

      Головний санітарний лікар України

    •  glavcom.ua
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    Цієї ночі був погашений перший електронний рецепт на інсулін - Інсулін вже доступний в аптеках за електронним рецептом
    Цієї ночі був погашений перший електронний рецепт на інсулін
    фото з відкритих джерел

    Понад 5300 аптек та аптечних пунктів по всій країні відпускатимуть інсуліни за електронними рецептами

    Сьогодні Україна повністю перейшла на електронний лікарняний

    Тепер заклади охорони здоров'я повинні видавати саме е-лікарняні. З червня у нас тривав перехідний період, за цей час до єдиної інформаційної медичної системи підключилися лікарні, які до цього видавали паперові лікарняні.

    В електронній системі вже створено більше 1,1 мільйона електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність у 2 тисячах 991-му закладі 47-ма тисячами лікарів.

    Дякую командам усіх міністерств та відомств, які були долучені до реалізації цього важливого проєкту, адже лише разом можна досягати таких результатів.

    P.s.: сьогодні інсуліни вже доступні в аптеках за електронним рецептом. І вже сьогодні о третій ночі був погашений перший електронний рецепт на інсулін. Понад 5300 аптек та аптечних пунктів по всій країні відпускатимуть інсуліни за електронними рецептами в рамках програми «Доступні ліки». Вартість інсулінів аптекам відтепер напряму відшкодовуватиме Національна служба здоров’я України.

    Джерело: блог Віктора Ляшка

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    Теги: Україна ліки рецепт
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    Інсулін вже доступний в аптеках за електронним рецептом