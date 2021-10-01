Інсулін вже доступний в аптеках за електронним рецептом

Цієї ночі був погашений перший електронний рецепт на інсулін

Цієї ночі був погашений перший електронний рецепт на інсулін

Понад 5300 аптек та аптечних пунктів по всій країні відпускатимуть інсуліни за електронними рецептами

Сьогодні Україна повністю перейшла на електронний лікарняний

Тепер заклади охорони здоров'я повинні видавати саме е-лікарняні. З червня у нас тривав перехідний період, за цей час до єдиної інформаційної медичної системи підключилися лікарні, які до цього видавали паперові лікарняні.

В електронній системі вже створено більше 1,1 мільйона електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність у 2 тисячах 991-му закладі 47-ма тисячами лікарів.

Дякую командам усіх міністерств та відомств, які були долучені до реалізації цього важливого проєкту, адже лише разом можна досягати таких результатів.

P.s.: сьогодні інсуліни вже доступні в аптеках за електронним рецептом. І вже сьогодні о третій ночі був погашений перший електронний рецепт на інсулін. Понад 5300 аптек та аптечних пунктів по всій країні відпускатимуть інсуліни за електронними рецептами в рамках програми «Доступні ліки». Вартість інсулінів аптекам відтепер напряму відшкодовуватиме Національна служба здоров’я України.

Джерело: блог Віктора Ляшка

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