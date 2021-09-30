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    Думки вголос

    Україна вперше потрапила на Web Summit

    • Михайло Федоров

      віцепрем’єр-міністр України, міністр цифрової трансформації

    •  glavcom.ua
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    На Web Summit обговорюють тренди, а також те, що відбуватиметься в технологічному світі - Україна вперше потрапила на Web Summit
    На Web Summit обговорюють тренди, а також те, що відбуватиметься в технологічному світі

    Участь у Web Summit дозволить розповісти світу про нашу технологічну екосистему та залучити іноземних інвесторів

    Україна вперше офіційно буде представлена на одній із найбільших ІТ-конференцій – Web Summit у Лісабоні. За два роки нам вдалось створити продукти та ініціативи, які будуть представлені нарівні з найбільшими компаніями світу. Участь у Web Summit дозволить розповісти світу про нашу технологічну екосистему, залучити іноземних інвесторів та загалом позитивно вплине на імідж України як ІТ-держави. Івент пройде з 1 до 4 листопада.

    На Web Summit обговорюють тренди, а також те, що відбуватиметься в технологічному світі, діляться історіями успіху. Нам є про що розповісти і що запропонувати іншим країнам: цифрові послуги, інноваційні проєкти та розвинутий ІТ-сектор. Ми запускаємо спеціальний правовий та податковий режим Дія City, що дозволить Україні стати найбільшим ІТ-хабом у Східній Європі.

    У Португалії 14 українських команд представлять свої стартапи інвесторам, а я на одному з майданчиків Web Summit розповім про досягнення України в цифровізації за останні два роки. Презентуватиму мобільний застосунок та портал Дія, а також інші продукти екосистеми.

    До речі, до пандемії у 2019 році більше 70 тисяч гостей відвідали Саміт. Минулого року – більше 100 тисяч учасників зі 168 країн в онлайні. Щороку івент збирає не менше 2 тисяч стартапів, 1,1 тисячі інвесторів і 2,2 тисяч представників ЗМІ.

    Джерело: блог Михайла Федорова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: саміт продукти технології Україна
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    Україна вперше потрапила на Web Summit