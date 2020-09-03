Або Білорусь зробить Росію демократичною, або Кремль зробить білорусів нещасними

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оптимістична трагедія в центрі Європи

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Либо Беларусь сделает Россию счастливой и демократичной, показав удачный пример борьбы с диктатурой старого авторитарного политика (Путин-Лукашенко).

Либо Кремль сделает Беларусь несчастной и опасной для жизни, не смотря на стремление белорусов к демократии и освобождению от режима личной власти Лукашенко.

К сожалению, в любом случае, в этот исторический момент Украина упускает свой шанс.

Украина проигрывает в своем терпении к олигархам, в покорности непрофессиональной, вороватой, демагогической власти и дефиците мужественной и патриотической элиты.

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