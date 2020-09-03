Або Білорусь зробить Росію демократичною, або Кремль зробить білорусів нещасними
Оптимістична трагедія в центрі Європи
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Либо Беларусь сделает Россию счастливой и демократичной, показав удачный пример борьбы с диктатурой старого авторитарного политика (Путин-Лукашенко).
Либо Кремль сделает Беларусь несчастной и опасной для жизни, не смотря на стремление белорусов к демократии и освобождению от режима личной власти Лукашенко.
К сожалению, в любом случае, в этот исторический момент Украина упускает свой шанс.
Украина проигрывает в своем терпении к олигархам, в покорности непрофессиональной, вороватой, демагогической власти и дефиците мужественной и патриотической элиты.
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