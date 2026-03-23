Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці

Оператори дронів знищили близько двох бригад ворога

Українські оператори безпілотних систем за три дні знищили близько двох бригад російських окупантів, зірвавши масштабний наступ на стратегічних напрямках. Успішні дії підрозділів дозволили зупинити просування РФ та перехопити ініціативу на окремих ділянках фронту. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко, інформує «Главком».

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Івана Тимочка, протягом трьох діб інтенсивних боїв російські окупаційні війська втратили кількість особового складу та техніки, що еквівалентна двом повноцінним бригадам.

«Втратити біля двох бригад за три дні – це навіть розкіш для росіян. Особливо, якщо враховувати, що вони до цього готувались: накопичували сили, засоби та ресурси», – сказав Тимочко.

Тимоко уточнив, що попри складнощі з рекрутингом, українська армія змогла підготувати фахівців високого рівня, які ефективно знищують ворога.

«Коли такі сили стираються, зрозуміло, що ті, хто мали би йти за ними, замість того, щоб закріплятись, змушені повторювати їхню долю», – зазначив Тимочко.

Також експерт повідомив, що за короткий період Сили оборони України звільнили понад 400 квадратних кілометрів територій, просуваючись на Олександрівському та Гуляйпольському напрямках.

«Главком» писав, що окупаційна армія Російської Федерації одночасно атакувала на семи напрямках на Лимансько-Борівській ділянці фронту. Українським військовим вдалося зірвати плани росіян.

Нагадаємо, російські загарбники планували провести весняний наступ у березні. Однак Силам оборони вдалося зірвати його. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр повідомляв, що російські загарбники намагалися прорвати фронт на Донецькому та Запорізькому напрямках (Добропільський, Покровський та Гуляйпільський відтинки), використовуючи туман як прикриття для початку весняно-літньої наступальної кампанії.

За словами Мадяра, за 17-18 березня бійцями Сил оборони були знищені понад 900 російських окупантів «на відрізку фронту рівно у сотню кілометрів (Родинське-Гуляйполе)».