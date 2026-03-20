Окупанти вдарили по Слов’янську фугасними бомбами: подробиці

Лариса Голуб
Росія атакувала авіабомбами житлові квартали Слов’янська
фото: Вадим Лях

У Слов’янську зафіксовано значні руйнування після атаки керованими авіабомбами РФ

Російські окупаційні війська завдали масованого авіаудару по житловій забудові Слов’янська. Ворог застосував три фугасні авіабомби ФАБ-250 із модулями планування та корекції. Про це повідомляють місцеві органи влади та правоохоронці, інформує «Главком».

Повідомляється, що внаслідок влучань у цивільному секторі зафіксовано значні руйнування. Пошкоджено приватні домоволодіння та кілька багатоповерхівок. Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади будівель.

«Пошкоджено коворинг-центр, який був однією з візитівок Словʼянська, кафе, багатоповерхові будинки», – написав у соцмережі начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Слов'янськ після ударів фугасними бомбами Росії
Нагадаємо, що через посилення обстрілів у частині Слов’янської громади вже оголошено примусову евакуацію дітей. Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що підписано наказ про проведення примусової евакуації дітей з окремих районів Слов’янська. Він перерахував назви понад 40 вулиць, провулків Слов’янська, де наразі проведуть примусову евакуацію дітей.

Голова військової адміністрації також наголосив, що ворог свідомо цілить по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах. Тому залишатися вдома – це смертельний ризик.

Зауважимо, за даними Генштабу, станом на ранок 20 березня, на Слов’янському напрямку наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у бік Діброви, Закітного, Різниківки, Рай-Олександрівки та Платонівки. Надвечір на Слов’янському напрямку противник шість разів намагався просунутися у районі Рай-Олександрівки, Ямполя та Платонівки. Дотепер точиться одне боєзіткнення.

Читайте також

Путін боїться лише Трампа, а не Європу
Чому Трамп вірить Путіну – і чим це загрожує Україні
17 березня, 14:04
Вища рада національної оборони Румунії схвалила запит США на розміщення додаткових військ на авіабазі «Міхай Когелничану»
Румунія схвалила розміщення сил США на базі біля кордону України
11 березня, 16:32
Іран та Росія зараз не можуть співпрацювати щодо ракет чи оборонної промисловості, каже Александр Стубб
Чому війна на Близькому Сході може бути вигідною для України: президент Фінляндії назвав неочікувану причину
7 березня, 19:34
США скоротять постачання ракет для ППО Україні? Зеленський зробив заяву
США скоротять постачання ракет для ППО Україні? Зеленський зробив заяву
5 березня, 10:28
Літак Dassault Falcon 900C, яким користувався Віктор Янукович
Російська еліта тікає з палаючого Близького Сходу на літаку Януковича
4 березня, 14:43
Росія спробувала прорвати кордон на Південно-Слобожанському напрямку
Росія спробувала прорвати кордон на Харківщині
4 березня, 13:36
Україна, Іран і Кремль: сценарій великої геополітичної розв’язки
Як закінчити дві війни одразу? Відповідь – на поверхні
1 березня, 20:52
Зеленський розповів про долю мешканців Слов’янська та Краматорська
Віддати Словʼянськ і Краматорськ – означає залишити 200 тис. людей під окупацією – Зеленський
27 лютого, 11:22
Росія, не маючи привабливої моделі майбутнього, діє як паразит на тілі західної цивілізації
Чому Росія мислить війною. Частина 3
22 лютого, 20:15

Лінія фронту станом на 20 березня 2026. Зведення Генштабу
Ворог посилив тиск одразу на кількох ділянках фронту – Сирський
Смерть Патріарха Філарета, збиття російського Ка-52. Головне за 20 березня 2026
Президент нагородив орденом бійців, які збили дроном російський Ка-52
Ворог цього дня майже 30 разів атакував Дніпропетровщину: наслідки
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
Сьогодні, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
Сьогодні, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
Сьогодні, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
Сьогодні, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Сьогодні, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

