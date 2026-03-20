Окупанти вдарили по Слов’янську фугасними бомбами: подробиці

У Слов’янську зафіксовано значні руйнування після атаки керованими авіабомбами РФ

Російські окупаційні війська завдали масованого авіаудару по житловій забудові Слов’янська. Ворог застосував три фугасні авіабомби ФАБ-250 із модулями планування та корекції. Про це повідомляють місцеві органи влади та правоохоронці, інформує «Главком».

Повідомляється, що внаслідок влучань у цивільному секторі зафіксовано значні руйнування. Пошкоджено приватні домоволодіння та кілька багатоповерхівок. Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади будівель.

«Пошкоджено коворинг-центр, який був однією з візитівок Словʼянська, кафе, багатоповерхові будинки», – написав у соцмережі начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Слов'янськ після ударів фугасними бомбами Росії фото: Вадим Лях

Нагадаємо, що через посилення обстрілів у частині Слов’янської громади вже оголошено примусову евакуацію дітей. Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що підписано наказ про проведення примусової евакуації дітей з окремих районів Слов’янська. Він перерахував назви понад 40 вулиць, провулків Слов’янська, де наразі проведуть примусову евакуацію дітей.

Голова військової адміністрації також наголосив, що ворог свідомо цілить по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах. Тому залишатися вдома – це смертельний ризик.

Зауважимо, за даними Генштабу, станом на ранок 20 березня, на Слов’янському напрямку наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у бік Діброви, Закітного, Різниківки, Рай-Олександрівки та Платонівки. Надвечір на Слов’янському напрямку противник шість разів намагався просунутися у районі Рай-Олександрівки, Ямполя та Платонівки. Дотепер точиться одне боєзіткнення.