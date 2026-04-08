Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Іран і Оман стягуватимуть плату за прохід суден через Ормузьку протоку – AP

Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Іранський режим погодився розблокувати Ормузьку протоку під час двотижневого перемир'я
колаж: glavcom.ua

За даними ЗМІ, Іран спрямує кошти, зібрані за прохід кораблів, на відновлення інфраструктури

Іран і Оман зможуть стягувати плату за прохід кораблів через Ормузьку протоку. Такий дозвіл передбачено в рамках двотижневого перемир'я, яке було досягнуто зі США через посередників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Як повідомило журналістам джерело, план двотижневого припинення вогню передбачає дозвіл Ірану та Оману стягувати плату з суден, що прямують через Ормузьку протоку. За його словами, Іран використає зібрані кошти на відновлення. Наразі незрозуміло, на що саме Оман використає свої кошти.

Ормузька протока розташована в територіальних водах Оману та Ірану. Раніше вона вважалася міжнародним водним шляхом і до військової операції США та Ізраїлю ніколи не передбачала плати за прохід.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран підтвердив можливість часткового відкриття Ормузької протоки під час двотижневого перемир'я зі США та Ізраїлем.

Як стверджує Арагчі, протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливий за координації зі збройними силами Ірану та з належним урахуванням технічних обмежень. За словами міністра, ця позиція узгоджена на рівні Вищої ради національної безпеки Ірану.

Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 квітня добігав кінця дедлайн, який президент США Дональд Трамп встановив Ірану, аби Тегеран відкрив Ормузьку протоку та погодився на укладення угоди. Американський лідер грозився вдарити по іранській цивільній інфраструктурі, якщо країна не виконає умови США. 

Своєю чергою Пакистан, який вже раніше виступав у ролі посередника між сторонами, закликав Трампа відтермінувати дедлайн ще на два тижні і дати шанс дипломатії, щоб зменшити темпи ескалації, дійти згоди і домовитись про припинення бойових дій.

Дедлайн Трампа для Ірану закінчувався о 03:00 год за київським часом. За декілька годин до цього президент США дав короткі коментарі західним ЗМІ, де розповів про перемовини з іранцями.

Згодом Дональд Трамп у своїй соціальній мережі опублікував допис, у якому оголосив про двотижневе перемир'я з Тегераном. Пізніше іранське керівництво вийшло з заявою та повідомило, що Тегеран погоджується на припинення вогню, а Ормузька протока буде частково відкрита.

Пізніше стало відомо, що Пакистан запропонував провести в Ісламабаді перші прямі переговори між Іраном та США, однак досі офіційних відповідей від американської та іранської сторін про підтримку цієї пропозиції немає. Пакистан запросив представників США та Ірану до Ісламабаду провести перемовини у п'ятницю, 10 квітня.

Щодо Ізраїлю, то Єрусалим також погодився на тимчасове перемир'я, але офіційних заяв від керівництва країни ще не було опубліковано. Відомо лише, що за даними CNN, ізраїльські посадовці залишилися незадоволеними, оскільки вважають, що військова операція проти Ірану могла принести більше результатів.

Варто зазначити, що і світові ціни на нафту різко знизилися на тлі деескалації конфлікту на Близькому Сході. 

Читайте також:

Теги: Іран Оман

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США погрожують завдати ударів по критичній цивільній інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку
Іран відхилив пропозицію припинення вогню та висунув свої умови
Вчора, 00:35
Reuters: США застосовують морські дрони у війні з Іраном
Reuters: США застосовують морські дрони у війні з Іраном
27 березня, 00:33
Трамп заявив, що Тегеран фактично позбавлений флоту, авіації, ППО, радарного покриття й керівництва, здатного до переговорів
«В Ірані не залишилось лідерів». Трамп зробив гучну заяву
24 березня, 21:50
Хто керує Іраном після смерті провідних осіб? Аналіз Reuters
Хто керує Іраном після смерті провідних осіб? Аналіз Reuters
24 березня, 03:25
У Мічигані авто протаранило синагогу, на місце прибуло ФБР
Теракт у США: авто протаранило будівлю синагоги
12 березня, 20:28
Ньюсом повідомив, що влада штату координує дії зі службами безпеки та розвідки
Загроза іранського удару: влада Каліфорнії посилила заходи безпеки
11 березня, 23:40
Удар по школі в Ірані став наслідком збою розвідданих
США помилково вдарили по школі в Ірані: деталі
11 березня, 18:33
Трамп прокоментував інформацію про можливу наземну операцію США та Ізраїлю в Ірані
Трамп відповів на чутки про захоплення іранського ядерного урану
9 березня, 21:48
У Вашингтоні були здивовані масштабом ізраїльських атак по Ірану
Посланці Трампа скасували візит до Ізраїлю
9 березня, 16:57

Економіка

Іран і Оман стягуватимуть плату за прохід суден через Ормузьку протоку – AP
Іран і Оман стягуватимуть плату за прохід суден через Ормузьку протоку – AP
Один із найбільших російських НПЗ зупинив роботу – Reuters
Один із найбільших російських НПЗ зупинив роботу – Reuters
Ціни на нафту різко пішли вниз
Ціни на нафту різко пішли вниз
Казахстан усунув Росію від будівництва електростанцій
Казахстан усунув Росію від будівництва електростанцій
Глава МВФ попередила про глобальні економічні наслідки війни в Ірані
Глава МВФ попередила про глобальні економічні наслідки війни в Ірані
Скільки РФ втратила доходів через удари України по нафтових терміналах? Дані FT
Скільки РФ втратила доходів через удари України по нафтових терміналах? Дані FT

Новини

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
6 квiтня, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
6 квiтня, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua