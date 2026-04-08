Іран і Оман стягуватимуть плату за прохід суден через Ормузьку протоку – AP

За даними ЗМІ, Іран спрямує кошти, зібрані за прохід кораблів, на відновлення інфраструктури

Іран і Оман зможуть стягувати плату за прохід кораблів через Ормузьку протоку. Такий дозвіл передбачено в рамках двотижневого перемир'я, яке було досягнуто зі США через посередників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Як повідомило журналістам джерело, план двотижневого припинення вогню передбачає дозвіл Ірану та Оману стягувати плату з суден, що прямують через Ормузьку протоку. За його словами, Іран використає зібрані кошти на відновлення. Наразі незрозуміло, на що саме Оман використає свої кошти.

Ормузька протока розташована в територіальних водах Оману та Ірану. Раніше вона вважалася міжнародним водним шляхом і до військової операції США та Ізраїлю ніколи не передбачала плати за прохід.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран підтвердив можливість часткового відкриття Ормузької протоки під час двотижневого перемир'я зі США та Ізраїлем.

Як стверджує Арагчі, протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливий за координації зі збройними силами Ірану та з належним урахуванням технічних обмежень. За словами міністра, ця позиція узгоджена на рівні Вищої ради національної безпеки Ірану.

Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 квітня добігав кінця дедлайн, який президент США Дональд Трамп встановив Ірану, аби Тегеран відкрив Ормузьку протоку та погодився на укладення угоди. Американський лідер грозився вдарити по іранській цивільній інфраструктурі, якщо країна не виконає умови США.

Своєю чергою Пакистан, який вже раніше виступав у ролі посередника між сторонами, закликав Трампа відтермінувати дедлайн ще на два тижні і дати шанс дипломатії, щоб зменшити темпи ескалації, дійти згоди і домовитись про припинення бойових дій.

Дедлайн Трампа для Ірану закінчувався о 03:00 год за київським часом. За декілька годин до цього президент США дав короткі коментарі західним ЗМІ, де розповів про перемовини з іранцями.

Згодом Дональд Трамп у своїй соціальній мережі опублікував допис, у якому оголосив про двотижневе перемир'я з Тегераном. Пізніше іранське керівництво вийшло з заявою та повідомило, що Тегеран погоджується на припинення вогню, а Ормузька протока буде частково відкрита.

Пізніше стало відомо, що Пакистан запропонував провести в Ісламабаді перші прямі переговори між Іраном та США, однак досі офіційних відповідей від американської та іранської сторін про підтримку цієї пропозиції немає. Пакистан запросив представників США та Ірану до Ісламабаду провести перемовини у п'ятницю, 10 квітня.

Щодо Ізраїлю, то Єрусалим також погодився на тимчасове перемир'я, але офіційних заяв від керівництва країни ще не було опубліковано. Відомо лише, що за даними CNN, ізраїльські посадовці залишилися незадоволеними, оскільки вважають, що військова операція проти Ірану могла принести більше результатів.

Варто зазначити, що і світові ціни на нафту різко знизилися на тлі деескалації конфлікту на Близькому Сході.