Трамп: США перемогли Іран, але операція ще не завершена

За словами Трампа, Сполучені Штати знищили 58 іранських військово-морських кораблів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати здобули перемогу у війні з Іраном, однак американські сили продовжуватимуть операцію, щоб завершити її. Про це він сказав під час передвиборчого мітингу у штаті Кентуккі, повідомляє «Главком».

«Ніколи не хочеться казати зарано, що ви перемогли. Ми перемогли. У першу годину все скінчилося», – заявив Трамп.

За його словами, Сполучені Штати за час бойових дій знищили 58 іранських військово-морських кораблів і завдали значної шкоди іранським збройним силам.

Водночас президент наголосив, що США не планують завершувати операцію передчасно.

«Ми ж не хочемо йти раніше, чи не так? Ми маємо завершити роботу», – сказав Трамп.

Він також заявив, що американські військові «практично знищили Іран» за останні дні операції.

«Ми не хочемо повертатися кожні два роки», – додав президент США.

За повідомленням CNN, Дональд Трамп, який звик розв’язувати кризи шляхом створення інформаційного хаосу, стикнувся з тим, що у війні з Іраном ця стратегія перестає працювати.