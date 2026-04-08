«Важливий день для світового миру». Трамп зробив заяву про Ормузьку протоку

Американський лідер анонсував «багато позитивних дій» у питанні заблокованого стратегічно критичного морського шляху

Сполучені Штати Америки допоможуть вирішити проблему заторів у Ормузькій протоці, яку було заблоковано Іраном у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю. Відповідну заяву зробив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє «Главком».

Глава Білого дому анонсував «багато позитивних дій», заявивши, що Іран найближчим часом зможе розпочати процес відбудови.

«Іран прагне цього, їм уже набридло! Так само, як і всім іншим! США допоможуть вирішити проблему заторів у Ормузькій протоці. Буде багато позитивних дій! Зароблять великі гроші. Іран зможе розпочати процес відбудови. Ми будемо завантажувати всілякі товари і просто «висіти» там (в Ормузькій протоці – «Главком»), щоб переконатися, що все йде добре. Я впевнений, що так і буде. Так само, як це відбувається у США, це може стати золотим століттям Близького Сходу», – додав він.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран підтвердив можливість часткового відкриття Ормузької протоки під час двотижневого перемир'я зі США та Ізраїлем.

Як стверджує Арагчі, протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливий за координації зі збройними силами Ірану та з належним урахуванням технічних обмежень. За словами міністра, ця позиція узгоджена на рівні Вищої ради національної безпеки Ірану.

Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 квітня добігав кінця дедлайн, який президент США Дональд Трамп встановив Ірану, аби Тегеран відкрив Ормузьку протоку та погодився на укладення угоди. Американський лідер грозився вдарити по іранській цивільній інфраструктурі, якщо країна не виконає умови США.

Своєю чергою Пакистан, який вже раніше виступав у ролі посередника між сторонами, закликав Трампа відтермінувати дедлайн ще на два тижні і дати шанс дипломатії, щоб зменшити темпи ескалації, дійти згоди і домовитись про припинення бойових дій.

Дедлайн Трампа для Ірану закінчувався о 03:00 год за київським часом. За декілька годин до цього президент США дав короткі коментарі західним ЗМІ, де розповів про перемовини з іранцями.

Згодом Дональд Трамп у своїй соціальній мережі опублікував допис, у якому оголосив про двотижневе перемир'я з Тегераном. Пізніше іранське керівництво вийшло з заявою та повідомило, що Тегеран погоджується на припинення вогню, а Ормузька протока буде частково відкрита.

Пізніше стало відомо, що Пакистан запропонував провести в Ісламабаді перші прямі переговори між Іраном та США, однак досі офіційних відповідей від американської та іранської сторін про підтримку цієї пропозиції немає. Пакистан запросив представників США та Ірану до Ісламабаду провести перемовини у п'ятницю, 10 квітня.

Щодо Ізраїлю, то Єрусалим також погодився на тимчасове перемир'я, але офіційних заяв від керівництва країни ще не було опубліковано. Відомо лише, що за даними CNN, ізраїльські посадовці залишилися незадоволеними, оскільки вважають, що військова операція проти Ірану могла принести більше результатів.

Варто зазначити, що і світові ціни на нафту різко знизилися на тлі деескалації конфлікту на Близькому Сході.