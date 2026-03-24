Заступник держсекретаря Сполучених Штатів Америки різко розкритикував Організацію Об’єднаних Націй та Раду Безпеки за нездатність зупинити війну

Під час виступу в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй заступник держсекретаря Сполучених Штатів Америки Крістофер Ландау констатував повну неспроможність організації зупинити російську агресію проти України та закликав до радикальних змін у системі світової безпеки, інформує «Главком».

Високопоставлений американський дипломат заявив, що ООН не змогла виконати свою головну місію – підтримання миру. За словами Ландау, війна, розв'язана Росією, не лише руйнує Україну, а й дестабілізує весь світовий порядок, поки міжнародна інституція залишається паралізованою.

«Нездатність ООН зупинити війну в Україні є прикладом цієї невдачі», – наголосив заступник держсекретаря.

Такорж Ландау закликав членів Ради Безпеки не обмежуватися заявами, а сприяти справжнім переговорним процесам. Він підкреслив, що Сполучені Штати Америки сподіваються, що головування Вашингтона у Раді цього місяця допоможе перейти від слів до конкретних кроків задля миру.

