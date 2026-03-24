Представник Рубіо розкритикував ООН за нездатність зупинити війну РФ проти України

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Представник Рубіо розкритикував ООН за нездатність зупинити війну РФ проти України
Крістофер Ландау назвав Радбез ООН безсилим перед воєнною машиною РФ
фото: Global Look Press

Заступник держсекретаря Сполучених Штатів Америки різко розкритикував Організацію Об’єднаних Націй та Раду Безпеки за нездатність зупинити війну 

Під час виступу в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй заступник держсекретаря Сполучених Штатів Америки Крістофер Ландау констатував повну неспроможність організації зупинити російську агресію проти України та закликав до радикальних змін у системі світової безпеки, інформує «Главком».

Високопоставлений американський дипломат заявив, що ООН не змогла виконати свою головну місію – підтримання миру. За словами Ландау, війна, розв'язана Росією, не лише руйнує Україну, а й дестабілізує весь світовий порядок, поки міжнародна інституція залишається паралізованою. 

«Нездатність ООН зупинити війну в Україні є прикладом цієї невдачі», – наголосив заступник держсекретаря.

Такорж Ландау закликав членів Ради Безпеки не обмежуватися заявами, а сприяти справжнім переговорним процесам. Він підкреслив, що Сполучені Штати Америки сподіваються, що головування Вашингтона у Раді цього місяця допоможе перейти від слів до конкретних кроків задля миру. 

«Главком» писав, що Трамп розпочав переговори з Іраном через тиск союзників. Деякі союзники попередили Трампа, що війна швидко перетворюється на катастрофу. Регіональні партнери повідомили США, що незворотна шкода іранській інфраструктурі майже неминуче призведе до краху держави після закінчення конфлікту.

Відмова від погроз Ірану частково пояснюється прагненням президента стабілізувати ринки. Рішення Трампа, оголошене незадовго до початку торгів на американському ринку, було частково спрямовано на усунення цих побоювань, як стверджують джерела Bloomberg, і негайно викликало різке падіння цін на нафту марки Brent та відскок індексу S&P 500 і казначейських облігацій США.

Раніше Дональд Трамп оголосив про проведення результативних переговорів з офіційними представниками Ірану, що дозволило йому на п'ять днів відкласти запланований удар по іранській енергосистемі.

Читайте також:

Читайте також

Росіянам можуть залишити «дозволений» ШІ, наприклад, китайські моделі, які планують адаптувати під місцеві вимоги
Росія після Telegram взялася за обмеження штучного інтелекту
21 березня, 07:19
Пошкоджено будинки унаслідок атаки РФ
Росія атакувала Запоріжжя: є загибла
16 березня, 11:22
Росія збирається збільшити кількість танкерів
Росія збільшує тіньовий флот: розвідка розкрила подробиці
13 березня, 13:12
Нині триває 1475-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2026 року
9 березня, 08:20
Іран та Росія зараз не можуть співпрацювати щодо ракет чи оборонної промисловості, каже Александр Стубб
Чому війна на Близькому Сході може бути вигідною для України: президент Фінляндії назвав неочікувану причину
7 березня, 19:34
Агапов належить ЦСКА та грає на правах оренди за «Уфу»
П'яний російський футболіст проник до музичної школи, а потім опинився у витверезнику
26 лютого, 12:59
Президентка Європарламенту Роберта Мецола підписала рішення по кредиту для України
Європарламент затвердив кредит Україні на 90 млрд євро
24 лютого, 16:55
Андрій Білецький
Білецький в річницю вторгнення пояснив, який мир потрібен Україні
24 лютого, 16:30
Буданов вважає, що поєднання сильної армії та принципів справедливості – єдиний реалістичний підхід на шляху до миру
Буданов поділився своїм баченням безпечного майбутнього України
24 лютого, 13:03

Представник Рубіо розкритикував ООН за нездатність зупинити війну РФ проти України
Представник Рубіо розкритикував ООН за нездатність зупинити війну РФ проти України
Санду заявила про загрози, що йдуть з України: подробиці
Санду заявила про загрози, що йдуть з України: подробиці
Трамп розпочав переговори з Іраном через тиск союзників – Bloomberg
Трамп розпочав переговори з Іраном через тиск союзників – Bloomberg
Кім Чен Ин назвав головного ворога Північної Кореї
Кім Чен Ин назвав головного ворога Північної Кореї
США шукають наступника в Ірані: в адміністрації Трампа з’явився фаворит
США шукають наступника в Ірані: в адміністрації Трампа з’явився фаворит
Хто керує Іраном після смерті провідних осіб? Аналіз Reuters
Хто керує Іраном після смерті провідних осіб? Аналіз Reuters

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Вчора, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
22 березня, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
22 березня, 15:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
