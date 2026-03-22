США передумали списувати штурмовик A-10 та назвали його головну перевагу

Вашингтон переглядає плани виведення з експлуатації штурмовика A-10 Thunderbolt II

Американський штурмовик A-10 Thunderbolt II, який бере участь у війні Дональда Трампа проти Ірану, передумали виводити з експлуатації. Військові експерти США були вражені результатами роботи літака під час участі в бойових діях проти Ірану. Про це пише «Главком» із посиланням на Defense Onе.

За словами експертів, A-10 продемонстрував високі результати під час ураження іранських дронів та морських цілей. Саме це стало головним у питанні його ліквідації з озброєння США.

Старший науковий співробітник Центру Стімсона Ден Грейзер заявив, що A-10 визначається простою, але ефективною бойовою здатністю. «A-10 Warthog зараз бере участь у боях на південному фланзі та полює на швидкісні плавзасоби в Ормузькій протоці, знищуючи їх. Чим довше існує A-10, тим більше я вражений цим літаком. Його успіхи мають стати тривожним сигналом для тих, хто наполягає на списанні», – зазначив Грейзер.

Американський штурмовик A-10 Thunderbolt II під час польоту фото: Вікіпедія

Водночас Пентагон вимагає звітів про стан та плани стосовно експлуатації штурмовика. Також відомо, що до кінця 2026 року штурмовиків, як A-10 у США залишиться 103. Загалом питання списання A-10 Thunderbolt II обговорюється вже десятиліттями. Річ у тім, що він має недолік – це вразливість до сучасних систем ППО. Ще одним недоліком є вік літака, адже його виробництво було давно призупинено.

На його місце пропонують винищувач п’ятого покоління я F-35 Lightning II. Проте й ці літаки мають свої недоліки, а саме численні технічні проблеми. Попри це, A-10 знову отримав славу після появи безпілотників, з якими він гарно справляється. Завдяки своїм високоточним ракетам APKWS він ефективно знищує повітряні та морські дрони.

Раніше повідомлялося, Повітряні сили Збройних сил України розглядають різні авіаційні засоби для посилення і подальшого розвитку бойової авіації України. У пріоритеті – винищувачі F-16, на яких уже навчаються українські пілоти. Утім, фахівці розглядають й інші можливості.

Також головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповідав, що Україні потрібно більше військових літаків, зокрема таких як американські штурмовики А-10. Сирський зазначив, що А-10 надасть вирішальну підтримку сухопутним військам, які намагаються захопити ініціативу у боротьбі з російськими окупантами.