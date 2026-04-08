Хто переконав Іран погодитися на перемир’я зі США: ЗМІ повідомили деталі

Пекін стверджував, що нібито серйозно занепокоєний тим, як війна на Близькому Сході впливає на світову економіку

Китай, який є найбільшим торговельним партнером Тегерана, намагався переконати Іран досягти угоди зі Сполученими Штатами. Для цього Пекін підтримував контакти через посередників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Як зазначається, китайські чиновники підтримували зв'язок з іранськими офіційними особами, щоб спонукати Тегеран знайти шлях до угоди про припинення вогню в міру розвитку переговорів. Пекін здебільшого співпрацював із посередниками, включно з Пакистаном, Туреччиною та Єгиптом, намагаючись використати свій вплив.

Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявляла, що Пекін «глибоко занепокоєний» тим, як конфлікт впливає на світову економіку та енергетичну безпеку. «Усі сторони повинні проявити щирість і швидко покласти край цій війні, якої взагалі не повинно було бути», – заявляла вона.

Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 квітня добігав кінця дедлайн, який президент США Дональд Трамп встановив Ірану, аби Тегеран відкрив Ормузьку протоку та погодився на укладення угоди. Американський лідер грозився вдарити по іранській цивільній інфраструктурі, якщо країна не виконає умови США.

Своєю чергою Пакистан, який вже раніше виступав у ролі посередника між сторонами, закликав Трампа відтермінувати дедлайн ще на два тижні і дати шанс дипломатії, щоб зменшити темпи ескалації, дійти згоди і домовитись про припинення бойових дій.

Дедлайн Трампа для Ірану закінчувався о 03:00 год за київським часом. За декілька годин до цього президент США дав короткі коментарі західним ЗМІ, де розповів про перемовини з іранцями.

Згодом Дональд Трамп у своїй соціальній мережі опублікував допис, у якому оголосив про двотижневе перемир'я з Тегераном. Пізніше іранське керівництво вийшло з заявою та повідомило, що Тегеран погоджується на припинення вогню, а Ормузька протока буде частково відкрита.

Пізніше стало відомо, що Пакистан запропонував провести в Ісламабаді перші прямі переговори між Іраном та США, однак досі офіційних відповідей від американської та іранської сторін про підтримку цієї пропозиції немає. Пакистан запросив представників США та Ірану до Ісламабаду провести перемовини у п'ятницю, 10 квітня.

Щодо Ізраїлю, то Єрусалим також погодився на тимчасове перемир'я, але офіційних заяв від керівництва країни ще не було опубліковано. Відомо лише, що за даними CNN, ізраїльські посадовці залишилися незадоволеними, оскільки вважають, що військова операція проти Ірану могла принести більше результатів.

Варто зазначити, що і світові ціни на нафту різко знизилися на тлі деескалації конфлікту на Близькому Сході.